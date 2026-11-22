El operativo se concretó en una vivienda ubicada en el barrio Raúl Alfonsín, de la localidad de Simoca. Como resultado del registro, los efectivos secuestraron 23 envoltorios con cocaína, con un peso total de 1,3 gramos, y otros 43 envoltorios de marihuana, que alcanzaron los 44 gramos.

Además, durante el procedimiento se incautaron una balanza digital, un pendrive, un teléfono celular, un documento nacional de identidad y $174.000 en efectivo.

Por el hecho fue aprehendido un sujeto de 32 años, con domicilio en el inmueble allanado. La medida se realizó en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes, bajo la Ley 23.737, artículo 5, inciso C.

De acuerdo con el informe de la DI.DRO.P Oeste, la investigación se inició a partir de una denuncia anónima. El equipo de la Sección Inteligencia de esa dependencia realizó tareas investigativas y análisis de registros fílmicos, con los que confeccionó una carpeta técnica que, según el parte, contenía evidencias sobre la presunta venta ilegal de drogas.

Con esos elementos, y tras la intervención de la UFINAR de Concepción, se solicitaron las medidas judiciales correspondientes. La orden de allanamiento y secuestro fue dispuesta por el Colegio de Jueces y refrendada por el juez Juan Fernando Saracho Daza.

La jsuticia avaló el accionar policial y las medidas de coerción efectuadas.

El operativo fue supervisado por los directores de la DI.DRO.P Oeste, el comisario licenciado Ricardo Exequiel Vázquez Figueroa y el subcomisario licenciado Ricardo Nacusse. También contó con la supervisión directa del comisario general Jorge Nacusse y el comisario mayor licenciado Rufino Medina.

La investigación continúa bajo la intervención de la UFINAR del Centro Judicial Concepción.