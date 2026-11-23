El comisario Mariano Domínguez, director general de Fuerzas Especiales de la Policía de Tucumán, afirmó que el operativo no se interrumpió y que los equipos continúan trabajando en distintos sectores del cerro. Las tareas incluyen nuevos recorridos por la zona baja y por senderos que ya habían sido inspeccionados anteriormente.

La semana pasada se realizó un operativo conjunto con Gendarmería Nacional en los sectores de Las Pavas y Las Calaveras, en una franja intermedia de la montaña. Allí se instalaron dos bases de patrullaje y se recorrieron senderos de filo y quebradas. También participaron helicópteros de Tucumán y Santiago del Estero.

Según explicó Domínguez, el informe de la empresa de telefonía permitió identificar un sector donde impactó la señal del celular de Moyano. Esa referencia mantiene activa una parte importante del operativo, aunque las condiciones meteorológicas todavía impiden avanzar como esperan los rescatistas.

Se trata de una extensa zona de la selva del sector sudeste del cerro, caracterizada por su difícil acceso y por un terreno particularmente complicado. Para ingresar en algunos puntos, los equipos deben realizar descensos con cuerdas mediante técnicas de rápel, en pendientes prácticamente verticales que alcanzan entre 70 y 90 metros.

El clima representa otra dificultad. Cuando la montaña está cubierta, la visibilidad puede reducirse a apenas dos o cinco metros, lo que aumenta los riesgos para quienes participan del operativo y dificulta los recorridos.

Por ese motivo, la Policía espera una ventana de buen tiempo que permita retomar las tareas en el sector señalado por el registro telefónico. Mientras tanto, los rastrillajes continúan en otros puntos del Ñuñorco, sin que hasta el momento se hayan obtenido resultados sobre el paradero de Raúl Moyano.