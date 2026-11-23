El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 1260 de la Ruta Nacional 9, cuando, por circunstancias que todavía son materia de investigación, un Toyota Corolla habría embestido al peatón. La víctima falleció en el lugar y, hasta el momento, no pudo ser identificada.

Tras el hecho, intervino la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, que dispuso el secuestro del automóvil y la intervención del personal de Criminalística y del médico de Policía para realizar las pericias correspondientes.

Además, la Fiscalía ordenó que el conductor permanezca en calidad de demorado, que se le practiquen los exámenes de rigor y que sea notificado de los derechos que le asisten en su condición de imputado.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro vial y determinar las responsabilidades correspondientes.