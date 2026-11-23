Un comerciante de de 45 años, propietario del local del rubro indumentaria, ubicado en la intersección de avenida Libertador y calle Balcarce, denunció alrededor de las 11:30 del 21 de noviembre advirtió que el candado de ingreso al negocio había sido violentado. Al ingresar, constató que personas desconocidas habían sustraído remeras y zapatillas de diferentes talles, aunque no pudo precisar la cantidad de elementos faltantes.

Tras la denuncia, intervino personal de la División Criminalística de la Unidad Regional Oeste y se inició una investigación a cargo de efectivos de la dependencia policial local. A partir del análisis de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales, los investigadores lograron identificar al presunto autor, conocido con el apodo de "El Pila".

La aprehensión se concretó alrededor de las 22:30, durante un recorrido preventivo por la jurisdicción. Al llegar a la tercera cuadra de avenida Álvarez Condarco, en el barrio El Pozo, los efectivos observaron al sospechoso, quien habría intentado darse a la fuga al advertir la presencia policial. Finalmente, fue reducido y trasladado a la dependencia.

La situación fue comunicada a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Centro Judicial Monteros quienes ordenaron el cese de la aprehensión pero que se les haga conocer sus derechos como imputado en la causa

El procedimiento estuvo a cargo del Crio. Gustavo Medina, jefe de la Comisaría de Santa Lucía, y contó con la supervisión del comisario general Marco Goane, jefe de la Unidad Regional Oeste; el comisario mayor Juan Carrizo, segundo jefe; y el comisario inspector Guido Juárez, jefe de la Zona III de la URO.