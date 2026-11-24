

La Policía detuvo en Concepción a un joven de 21 años que tenía un pedido de captura y detención vigente por una causa de hurto simple.

El procedimiento fue realizado por personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur, en la intersección de calle Shipton y pasaje Belascuain, tras tareas de inteligencia criminal y la verificación de sus datos en el sistema SIFCOP.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el joven permanece detenido y a disposición de la Justicia.