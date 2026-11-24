



Tras una denuncia, los efectivos realizaron averiguaciones y analizaron registros fílmicos que permitieron establecer dónde se encontraban los elementos: en un domicilio de calle Ignacio Sorroza al 300.

En el lugar, una mujer manifestó que había comprado las herramientas a dos sujetos y realizó la entrega voluntaria de los elementos, que serán restituidos a su propietario. Se trata de 61 herramientas de trabajo de una gomería.

La investigación continúa para identificar y avanzar judicialmente contra los presuntos autores del robo.