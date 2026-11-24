El episodio ocurrió alrededor de las 12:30 del lunes cuando el sujeto, de 27 años y conocido como “Mendozita”, habría irrumpido en la vivienda de la mujer pese a tener vigente una medida judicial que le prohibía acercarse.

Ante la situación, la víctima pidió ayuda y efectivos de la Comisaría de Río Seco acudieron al lugar. Los uniformados lograron localizar y aprehender al acusado cuando intentaba escapar.

De acuerdo con la información del procedimiento, el hombre habría incumplido la restricción judicial durante el episodio, además de amenazar a su expareja.

Tras la intervención policial, se dio participación a la Unidad Fiscal de Violencia de Género del Centro Judicial Monteros, desde donde se dispusieron las medidas judiciales correspondientes.