Río Seco: detuvieron a un hombre por violar una restricción y amenazar a su expareja
Un hombre fue aprehendido el viernes 21 de noviembre en Río Seco, luego de ingresar presuntamente por la fuerza al domicilio de su expareja y amenazarla. El procedimiento se realizó en el barrio La Granja, tras un pedido de auxilio de la víctima.
El episodio ocurrió alrededor de las 12:30 del lunes cuando el sujeto, de 27 años y conocido como “Mendozita”, habría irrumpido en la vivienda de la mujer pese a tener vigente una medida judicial que le prohibía acercarse.
Ante la situación, la víctima pidió ayuda y efectivos de la Comisaría de Río Seco acudieron al lugar. Los uniformados lograron localizar y aprehender al acusado cuando intentaba escapar.
De acuerdo con la información del procedimiento, el hombre habría incumplido la restricción judicial durante el episodio, además de amenazar a su expareja.
Tras la intervención policial, se dio participación a la Unidad Fiscal de Violencia de Género del Centro Judicial Monteros, desde donde se dispusieron las medidas judiciales correspondientes.