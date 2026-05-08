Video: Brutal golpiza a un presunto delincuente monterizo en Villa Tranquila

Un violento episodio ocurrió esta semana en Patricias Mendocina, entre Constantino Rivero y Mayor Viola, del Barrio Villa Tranquila, donde un hombre señalado como presunto autor de un robo fue brutalmente golpeado por vecinos en plena vía pública.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el sujeto habría intentado darse a la fuga luego de cometer el ilícito, pero fue interceptado por varias personas que comenzaron a agredirlo físicamente. La situación generó momentos de extrema tensión y preocupación entre quienes presenciaron la escena.

Tras varios minutos de violencia, efectivos policiales lograron intervenir para controlar el incidente y evitar que la agresión continuara. Posteriormente, el hombre fue trasladado para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas durante la golpiza.

Las autoridades investigan tanto el presunto hecho delictivo inicial como la reacción de los vecinos involucrados en la agresión. Hasta el momento no se descartaron nuevas medidas judiciales vinculadas al caso.