Monteros Vóley recibe a Social Monteros en una nueva edición del clásico

La ciudad vivirá esta noche una nueva edición del clásico monterizo de vóley, cuando Monteros Vóley reciba a Social Monteros en un partido que promete emociones, intensidad y un gran acompañamiento del público.

El encuentro se disputará desde las 21:30 en el Microestadio “Irma Tita de Árquez”, ubicado en el complejo deportivo naranja, escenario que volverá a vestirse de fiesta para uno de los enfrentamientos más esperados del calendario local.

Tanto Ricardo Corroto, como Facundo Frontini, técnicos del "Naranja" y el "Rojo, respectivamente, trabajaron arduamente durante la semana para este encuentro. Ambos equipos llegan con victorias en sus anteriores presentaciones.

Con historia, rivalidad deportiva y un fuerte sentido de pertenencia, el choque entre ambos equipos genera siempre una gran expectativa entre jugadores, entrenadores e hinchas. Además del atractivo deportivo, el clásico representa uno de los eventos más convocantes del vóley monterizo.