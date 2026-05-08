Hot Sale 2026: cómo evitar estafas y comprar de manera segura durante las ofertas online

La próxima edición del Hot Sale se llevará a cabo entre el lunes 11 y el miércoles 13 de mayo y promete nuevamente un fuerte movimiento en el comercio electrónico argentino. Frente al crecimiento previsto de las operaciones digitales, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) difundió una serie de recomendaciones para evitar fraudes y estafas durante las compras online.

Este año participarán más de 800 marcas de todo el país, de las cuales el 48% corresponden a pequeñas y medianas empresas. Según informó la organización, las firmas adheridas deberán ofrecer como mínimo un 5% de descuento y tres o más cuotas sin interés, o bien una rebaja directa del 10% sobre el precio de lista.

Desde la entidad destacaron que el evento se consolidó como una de las fechas más esperadas por los consumidores debido a las posibilidades de financiación y las promociones especiales. “En un contexto donde el consumidor es cada vez más racional y planifica sus compras, el Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales”, expresó Andrés Zaied, presidente de CACE.

Consejos para evitar estafas durante el Hot Sale

Uno de los principales consejos difundidos por la Cámara es ingresar siempre a las tiendas desde el sitio oficial del Hot Sale, evitando acceder mediante enlaces sospechosos enviados por correo electrónico, mensajes o redes sociales.

Además, recomiendan verificar que la página web sea segura antes de realizar pagos. Para ello, la dirección debe comenzar con “https” y mostrar el ícono de un candado en el navegador, señales que indican que la conexión es segura y los datos estarán protegidos.

Otro punto clave es revisar la reputación del vendedor. CACE aconseja comprobar que la tienda exhiba claramente información de contacto como dirección física, teléfono, CUIT, razón social y políticas de cambios, devoluciones y envíos. Si esos datos son confusos o no coinciden con la empresa, recomiendan desconfiar.

También se sugiere compartir únicamente los datos indispensables para concretar la compra. Si el sitio solicita información innecesaria o excesiva, es preferible no continuar con la operación.

La entidad recordó además la importancia de guardar comprobantes, facturas, correos electrónicos y cualquier documentación vinculada a la compra, ya que pueden ser fundamentales ante reclamos o inconvenientes posteriores.

En caso de problemas con una operación, los consumidores pueden realizar denuncias ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor presentando la documentación correspondiente, como tickets, garantías, contratos o facturas.

Con miles de promociones previstas y una fuerte expectativa comercial, el Hot Sale volverá a ser uno de los eventos más importantes del año para las compras online, aunque especialistas recomiendan extremar cuidados para evitar caer en maniobras fraudulentas.