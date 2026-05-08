Un trabajador fue aprehendido acusado de robar pertenencias a una docente



Un trabajador simoqueño fue aprehendido este viernes por la mañana, acusado de haber robado pertenencias y herramientas de trabajo a una docente en barrio Alto Verde. La Policía logró recuperar la totalidad de los elementos denunciados, aunque posteriormente la Justicia dispuso el cese de la aprehensión.

Según informó la Comisaría de Simoca, el hecho ocurrió alrededor de las 7:50, cuando una docente de 51 años se comunicó telefónicamente con la dependencia policial para denunciar el robo de una mochila, una bolsa, una riñonera, documentación personal y dos computadoras portátiles. En un primer momento se anunció que delincuente era empleado municipal, pero más tarde desde la misma municipalidad confirmaron que no existe relación laboral con el individuo

De acuerdo con el relato de la mujer, ella se disponía a salir de su domicilio rumbo a su trabajo y había dejado momentáneamente sus pertenencias sobre la vereda mientras ingresaba nuevamente a la vivienda para buscar otros objetos. Al regresar apenas segundos después, descubrió que todo había desaparecido.

Tras recibir la denuncia, efectivos policiales iniciaron un operativo en la zona y comenzaron a recolectar testimonios y registros de cámaras de seguridad. Un vecino aportó imágenes donde se observaba a un hombre de contextura delgada, vestido completamente de negro, llevándose los elementos pertenecientes a la docente.

Con esa información, los uniformados realizaron recorridos preventivos y tareas de búsqueda hasta localizar a un sospechoso sobre Ruta Provincial 325, a la altura de la estación de servicio Llorens.

Según el parte policial, el hombre coincidía con las características observadas en las filmaciones y llevaba consigo parte de los objetos denunciados como robados. Además, indicaron que mostró nerviosismo ante la presencia policial y no pudo responder con claridad durante el procedimiento de identificación.

En presencia de testigos, los efectivos realizaron una requisa y recuperaron una mochila marca Yaoshi, una bolsa con documentación, una cartuchera rosa, una notebook Dell gris, una netbook perteneciente al programa Conectar Igualdad y una riñonera negra marca Head.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros. Luego de ser informado sobre el procedimiento, el fiscal interviniente dispuso el cese de la aprehensión, solicitó informes de antecedentes y ordenó la inmediata restitución de todos los elementos recuperados a la docente damnificada.

Según trascendió, la mujer agradeció el rápido accionar policial tras recuperar todas sus pertenencias y herramientas de trabajo.