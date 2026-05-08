Tucumán propone un fin de semana con actividades en toda la provincia

La provincia se prepara para vivir tres días cargados de actividades para disfrutar en familia, con amigos y al aire libre. La agenda incluirá eventos culturales, ferias de emprendedores y artesanos, espectáculos musicales, recorridos guiados, propuestas deportivas y actividades en contacto con la naturaleza, tanto en San Miguel de Tucumán como en diferentes localidades del interior, consolidando una oferta turística diversa para tucumanos y visitantes.

VIERNES 8

Mercedes Florecida | Monteros | 21:30 h | Mercado Municipal

City Tour | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Laprida 50

Ruta de la Empanada | San Miguel de Tucumán | 12:00 h | Laprida 50

City Tour nocturno | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Laprida 50

Show Pela Romero | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Municipal Rosita Ávila

Congreso Regional de RR. HH. | San Miguel de Tucumán | Desde las 9:00 h | Hotel Sheraton

Casa Histórica | San Miguel de Tucumán | 9:00 a 13:00 h y 16:00 a 20:00 h

Espectáculo zambas y chacareras | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Peña La 9

Rey Pelusa & Negro Videla | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro San Martín

Feria de Economía Social | Trancas | 15:00 h | Plaza Principal

Yoga | Yerba Buena | 19:30 h | Casa del Adulto Mayor

SÁBADO 9

Aniversario del Coro Municipal | Alberdi | 20:30 h | Parroquia San José

Día del Animal | Alpachiri | 16:30 h | Plaza San Martín

Gran Día de Observación de Aves | Parque Nacional Aconquija – Campo Los Alisos

Gran Rural Bike BRS | Banda del Río Salí | 16:00 h | La Vieja Estación

Celebración Día del Animal | Bella Vista | 15:00 h | Plaza San Martín

Lagoferiantes | El Cadillal | 21:00 h | Predio Lagoferiantes

Travesía Global Big Day | Concepción | 08:00 a 18:00 h | Salida Terminal de Ómnibus

SuperVillano-con Monteros | Monteros | 15:00 a 21:00 h | Polideportivo Municipal

Feria de Producción Local | Raco | 10:30 a 17:00 h | Centro Policial

Trekking Cumbres Chicas | Raco | 09:00 h | Casa de la Cultura

Trekking Bosque de las Acacias | Raco | 09:00 h | Club Juventud Unida

Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 11:00 h | Laprida 50

Las Luces de mi Ciudad – Edición especial | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Salida Laprida 50

Serenata en el Balcón | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Museo de la Ciudad

Día Global de Observación de Aves | San Miguel de Tucumán | 08:00 a 12:00 h | Faro del Parque 9 de Julio

Bus Turístico especial Ciudadela | San Miguel de Tucumán | 11:00 h | Laprida 50

Los Loros | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Rosita Ávila

Feria de artesanos | Simoca | 08:00 a 16:00 h | Predio Mercedes Sosa

Yoga | Yerba Buena | 09:30 h | Jardín Botánico Horco Molle

Celebración Día del Animal | Yerba Buena | 16:00 h | Rotonda Pie del Cerro

Bici Tour | Yerba Buena | 09:00 h | Oficina de Informes (Aconquija 2021)

Connie Ballarini – Tour 2026 | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Mercedes Sosa

La Sinfónica y los Dibujos Animados | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi

Barrio Viajantes | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi

DOMINGO 10

Banda Municipal | Aguilares | Desde las 16:00 h | Av. 9 de Julio y Aristóbulo del Valle

Feria de los Emprendedores | Famaillá | 17:00 h | Paseo Parque Temático

Feria de Producción Local | Raco | 10:30 a 17:00 h | Centro Policial

Paseo Atahualpa Yupanqui | Raco | 16:00 h | Casa de la Cultura

Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 11:00 y 19:00 h | Laprida 50

Muni en las Plazas – Grupo Marimbanda | San Miguel de Tucumán | Desde las 17:30 h | Lago San Miguel

Taller de Tango | San Miguel de Tucumán | 19:30 h | Plaza Urquiza

Bondi Milonguero | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Plaza Urquiza

Feria Quinto Centenario | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 23:00 h | Parque 9 de Julio

Rompecabezas Infinito | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Rosita Ávila

Ruta de la Milanga | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Laprida 50

Feria de emprendedores y artesanos | Tafí Viejo | 18:00 h | Mercado Municipal

Caminata Nina Velardez | Tafí Viejo | 09:00 h | Hostería Atahualpa Yupanqui

Barrio Viajantes | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Alberdi

Gabriela Acher | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Alberdi

VIERNES Y SÁBADO

Circuito a pie | San Miguel de Tucumán | 09:30 h | Congreso 181

Circo Ánimas | San Miguel de Tucumán | Desde las 18:00 h | Catamarca y Av. Sarmiento

Peña Cultural El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Heras 50

Norte Golf | Yerba Buena | Jockey Club

La Sinfónica y los Dibujos Animados | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi

Espectáculo Luces y Sonido de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Casa Histórica

SÁBADOS Y DOMINGOS

Feria Gourmet | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 00:00 h | Parque El Provincial

Feria de Artesanos | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 00:00 h | Parque El Provincial

Feria de Emprendedores | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 00:00 h | Parque Avellaneda

Paseo Gastronómico | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 01:00 h | Parque Avellaneda

Feria de Producción Local | Raco | 10:30 a 17:00 h | Cetro Policial Raco

Casa Histórica | San Miguel de Tucumán | 9:00 a 19:00 h

TODO EL FINDE / TODOS LOS DÍAS