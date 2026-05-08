Tucumán propone un fin de semana con actividades en toda la provincia
Ferias, espectáculos, experiencias gastronómicas, circuitos turísticos y propuestas culturales formarán parte de la agenda que se desplegará en distintos puntos del territorio durante el fin de semana.
La provincia se prepara para vivir tres días cargados de actividades para disfrutar en familia, con amigos y al aire libre. La agenda incluirá eventos culturales, ferias de emprendedores y artesanos, espectáculos musicales, recorridos guiados, propuestas deportivas y actividades en contacto con la naturaleza, tanto en San Miguel de Tucumán como en diferentes localidades del interior, consolidando una oferta turística diversa para tucumanos y visitantes.
VIERNES 8
- Mercedes Florecida | Monteros | 21:30 h | Mercado Municipal
- City Tour | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Laprida 50
- Ruta de la Empanada | San Miguel de Tucumán | 12:00 h | Laprida 50
- City Tour nocturno | San Miguel de Tucumán | 19:00 h | Laprida 50
- Show Pela Romero | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Municipal Rosita Ávila
- Congreso Regional de RR. HH. | San Miguel de Tucumán | Desde las 9:00 h | Hotel Sheraton
- Casa Histórica | San Miguel de Tucumán | 9:00 a 13:00 h y 16:00 a 20:00 h
- Espectáculo zambas y chacareras | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Peña La 9
- Rey Pelusa & Negro Videla | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro San Martín
- Feria de Economía Social | Trancas | 15:00 h | Plaza Principal
- Yoga | Yerba Buena | 19:30 h | Casa del Adulto Mayor
SÁBADO 9
- Aniversario del Coro Municipal | Alberdi | 20:30 h | Parroquia San José
- Día del Animal | Alpachiri | 16:30 h | Plaza San Martín
- Gran Día de Observación de Aves | Parque Nacional Aconquija – Campo Los Alisos
- Gran Rural Bike BRS | Banda del Río Salí | 16:00 h | La Vieja Estación
- Celebración Día del Animal | Bella Vista | 15:00 h | Plaza San Martín
- Lagoferiantes | El Cadillal | 21:00 h | Predio Lagoferiantes
- Travesía Global Big Day | Concepción | 08:00 a 18:00 h | Salida Terminal de Ómnibus
- SuperVillano-con Monteros | Monteros | 15:00 a 21:00 h | Polideportivo Municipal
- Feria de Producción Local | Raco | 10:30 a 17:00 h | Centro Policial
- Trekking Cumbres Chicas | Raco | 09:00 h | Casa de la Cultura
- Trekking Bosque de las Acacias | Raco | 09:00 h | Club Juventud Unida
- Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 11:00 h | Laprida 50
- Las Luces de mi Ciudad – Edición especial | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Salida Laprida 50
- Serenata en el Balcón | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Museo de la Ciudad
- Día Global de Observación de Aves | San Miguel de Tucumán | 08:00 a 12:00 h | Faro del Parque 9 de Julio
- Bus Turístico especial Ciudadela | San Miguel de Tucumán | 11:00 h | Laprida 50
- Los Loros | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Rosita Ávila
- Feria de artesanos | Simoca | 08:00 a 16:00 h | Predio Mercedes Sosa
- Yoga | Yerba Buena | 09:30 h | Jardín Botánico Horco Molle
- Celebración Día del Animal | Yerba Buena | 16:00 h | Rotonda Pie del Cerro
- Bici Tour | Yerba Buena | 09:00 h | Oficina de Informes (Aconquija 2021)
- Connie Ballarini – Tour 2026 | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Mercedes Sosa
- La Sinfónica y los Dibujos Animados | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
- Barrio Viajantes | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
DOMINGO 10
- Banda Municipal | Aguilares | Desde las 16:00 h | Av. 9 de Julio y Aristóbulo del Valle
- Feria de los Emprendedores | Famaillá | 17:00 h | Paseo Parque Temático
- Feria de Producción Local | Raco | 10:30 a 17:00 h | Centro Policial
- Paseo Atahualpa Yupanqui | Raco | 16:00 h | Casa de la Cultura
- Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 11:00 y 19:00 h | Laprida 50
- Muni en las Plazas – Grupo Marimbanda | San Miguel de Tucumán | Desde las 17:30 h | Lago San Miguel
- Taller de Tango | San Miguel de Tucumán | 19:30 h | Plaza Urquiza
- Bondi Milonguero | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Plaza Urquiza
- Feria Quinto Centenario | San Miguel de Tucumán | 17:00 a 23:00 h | Parque 9 de Julio
- Rompecabezas Infinito | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Rosita Ávila
- Ruta de la Milanga | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Laprida 50
- Feria de emprendedores y artesanos | Tafí Viejo | 18:00 h | Mercado Municipal
- Caminata Nina Velardez | Tafí Viejo | 09:00 h | Hostería Atahualpa Yupanqui
- Barrio Viajantes | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Alberdi
- Gabriela Acher | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Alberdi
VIERNES Y SÁBADO
- Circuito a pie | San Miguel de Tucumán | 09:30 h | Congreso 181
- Circo Ánimas | San Miguel de Tucumán | Desde las 18:00 h | Catamarca y Av. Sarmiento
- Peña Cultural El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Heras 50
- Norte Golf | Yerba Buena | Jockey Club
- La Sinfónica y los Dibujos Animados | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
- Espectáculo Luces y Sonido de la Independencia | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Casa Histórica
SÁBADOS Y DOMINGOS
- Feria Gourmet | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 00:00 h | Parque El Provincial
- Feria de Artesanos | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 00:00 h | Parque El Provincial
- Feria de Emprendedores | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 00:00 h | Parque Avellaneda
- Paseo Gastronómico | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 01:00 h | Parque Avellaneda
- Feria de Producción Local | Raco | 10:30 a 17:00 h | Cetro Policial Raco
- Casa Histórica | San Miguel de Tucumán | 9:00 a 19:00 h
TODO EL FINDE / TODOS LOS DÍAS
- Museo Arqueológico El Cadillal | El Cadillal | Lun a vie 10:00 a 18:00 h / Sábado, domingos y feriados 11:00 a 19:00 h | El Cadillal
- Museo Arqueológico Los Menhires | El Mollar | Domingo y lunes 09:00 a 14:00 h / Martes a sábado y feriados 09:00 a 19:00 h | El Mollar
- Visitas guiadas a Ruinas de San José | Lules | 08:00 a 13:00 h | Ruinas de San José
- Espectáculo Cristo Resplandeciente | San Javier | 20:00 y 20:30 h | Cristo Bendicente
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios | San Pedro de Colalao | 20:00 y 20:30 h | San Pedro de Colalao
- Taller de cerámica con Ramona Luna | Tafí del Valle | Contacto: 3815433998
- Torneo de Bochas | San Miguel de Tucumán | Club Atlético Unión Oeste
- Torneo Nacional de Karate | San Miguel de Tucumán | Complejo Belgrano
- Primer Coloquio | San Miguel de Tucumán | Centro Cultural Rougés