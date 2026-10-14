Anses habilitó el formulario PS 6236 para que jubilados reclamen el ajuste de sus haberes por mala liquidación

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha implementado un procedimiento que podría ser sumamente beneficioso para miles de jubilados y pensionados en toda Argentina. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha anunciado la habilitación del formulario PS 6236, destinado a quienes necesiten revisar el ajuste de sus haberes debido a posibles errores técnicos.

Es imprescindible que los jubilados tengan claro cuándo es pertinente solicitar el reajuste de sus haberes mediante este proceso. De acuerdo con la normativa vigente y en función de los cambios instituidos por la Resolución 467/2026 del Gobierno, los reclamos pueden surgir por dos motivos primordiales: errores en el calendario de pago o en la liquidación de los montos debido a irregularidades técnicas.

En el escenario de errores en las fechas de pago, es crucial recalcar que este tipo de reclamos es válido si se comprueba que ha habido equivocaciones en fechas acotadas como la fecha de cese, la fecha de adquisición del derecho o acontecimientos relevantes como invalidez o fallecimiento. Fallas en la determinación de deudas para autónomos, errores en el período de prescripción, o la fecha original de la solicitud también son situaciones contempladas para este tipo de corrección.

Por otro lado, cuando se trata de liquidaciones erróneas de los montos depositados, las fallas pueden incluir desde la incorrecta aplicación de aumentos hasta errores de categoría en los autónomos, periodos que no han sido contabilizados para empleados en relación de dependencia, o descuentos mal aplicados. Todas estas variaciones pueden provocar que los beneficiarios reciban menores ingresos que los originalmente establecidos, de ahí la importancia de realizar estos ajustes.

Además de comprender los motivos que justifican la solicitud, los jubilados deben estar bien preparados con la documentación necesaria. El proceso requiere que los interesados presenten su Documento Nacional de Identidad (DNI), junto con el formulario de Reclamos de Haberes P.S 6236 completo, una nota explicativa del motivo del reclamo y cualquier otra documentación pertinente que sirva como prueba fehaciente del error.

Cabe enfatizar que este trámite es presencial y exige que se reserve un turno con antelación a través de los canales oficiales de ANSES, de modo que el beneficiario pueda acudir a las oficinas con todas sus gestiones administrativas en orden.