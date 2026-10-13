Jaldo se reunió con Santilli para agilizar los pagos de obras nacionales en Tucumán

El Primer Mandatario provincial brindó detalles sobre la reunión durante una conferencia de prensa y destacó la importancia del diálogo institucional entre la Provincia y la Nación para garantizar la continuidad de los trabajos de infraestructura en Tucumán.

“Lo vengo manifestando siempre: con el gobierno nacional tenemos un diálogo permanente en todo lo que tiene que ver la cuestión institucional, que no es otra cosa que la vinculación provincia-nación en materia de gobernabilidad, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial”.

En relación con los temas abordados con Santilli, el gobernador precisó que la reunión se centró en los pagos de las obras nacionales transferidas a Tucumán, cuyos fondos no siempre llegaron en los plazos previstos. Además, remarcó la decisión de sostener el ritmo de ejecución de los trabajos.

“Con el jefe de Gabinete, la semana pasada, analizamos temas que tienen que ver con la agilización de pagos de obras nacionales transferidas a la provincia, que por ahí no están llegando en tiempo y en forma, y nosotros no solo no queremos bajar el ritmo de las obras, sino que mucho menos queremos parar con las obras”.

Sobre los resultados del encuentro, Jaldo indicó que ambos equipos realizaron un análisis de los proyectos en marcha y acordaron avanzar con las gestiones necesarias para resolver las demoras administrativas y financieras.

“El jefe de Gabinete ha reconocido que lo que haya que agilizar de la nación se lo va a agilizar, y nosotros también, de la misma forma, la documentación que tengamos que elevarla en tiempo y forma también lo vamos a hacer”.

Por otra parte, el gobernador aclaró que la agenda del encuentro se limitó a cuestiones de gestión y coordinación entre los gobiernos nacional y provincial. En ese sentido, descartó que se hayan abordado asuntos vinculados con el escenario electoral o con el Congreso de la Nación.

“Ha sido una reunión de trabajo, bajo ningún punto de vista se tocó el tema electoral, no me han pedido absolutamente nada que tengan que ver con el Congreso, ni en Diputados ni en Senadores, simplemente hemos limitado nuestra reunión al trabajo institucional que venimos haciendo, tanto la nación en su jurisdicción como el gobierno provincial en esta querida provincia de Tucumán”, cerró Jaldo.