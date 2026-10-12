Volcó un tractor con tres carros en el Paso de las Lecheras: el conductor quedó atrapado

Un siniestro vial se registró este lunes por la mañana sobre la ruta provincial 325, a la altura del puente Paso de las Lecheras, donde un tractor que trasladaba tres carros volcó y terminó en una zona baja a la vera del camino cerca de las 10 de la mañana

El vehículo era conducido por Cristian Delgado, de 23 años, oriundo de Simoca, quien circulaba de oeste a este cuando, por causas que se tratan de establecer, perdió el control y volcó.

Como consecuencia del siniestro, el joven quedó atrapado en el rodado, por lo que se solicitó de inmediato la intervención del Servicio de Emergencias 107 y de los Bomberos Voluntarios de Monteros para asistirlo y concretar su extracción.

El operativo también contó con la participación de Defensa Civil, efectivos policiales y personal de la Policía Motorizada.

La clave del rescato llegó de la mano de vecinos y ocasionales conductores quienes colaboraron aportando herramientas, mano de obra y tractores para ayudar en las tareas y facilitar el rescate del conductor.

Las causas que provocaron la pérdida de control y el posterior vuelco se encuentran bajo investigación.