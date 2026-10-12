León XIV será operado este martes: mantiene firme su intención de viajar a la Argentina

El papa León XIV mantiene su intención de viajar a la Argentina en noviembre, pese a la operación a la que deberá someterse mañana para extirparle un nódulo pulmonar. Así lo aseguró el arzobispo de ayer con el Pontífice en el Vaticano y afirmó que lo encontró en buen estado de salud y con buen ánimo.

La audiencia, que se extendió durante aproximadamente media hora en la biblioteca del Palacio Apostólico, se produjo en vísperas de la intervención quirúrgica anunciada por el Vaticano. Según relató Lozano, durante la conversación abordaron los preparativos de la gira por Sudamérica y el Papa no manifestó dudas sobre su realización.

“Lo vi muy bien, de muy buen ánimo. Si no era por el aviso que él mismo había dado ayer, no te da el aspecto de una persona enferma”, contó el arzobispo. También señaló que León XIV se levantaba y se sentaba con normalidad y que no advirtió signos de dolor o molestias.

Consultado sobre la operación, Lozano explicó que le preguntó al Pontífice cómo se sentía y recibió una respuesta tranquilizadora. Sin embargo, aclaró que no conversaron en detalle sobre la intervención ni sobre la fecha prevista para realizarla.

Los preparativos del viaje a la Argentina

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la visita que León XIV tiene previsto realizar a la Argentina del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira por países de Sudamérica. Aunque el Papa no le dijo expresamente que viajará, Lozano consideró que la conversación dejó en claro que los preparativos continúan.

“Bueno, no es que me dijo ‘voy a viajar’, pero me preguntó cosas y cómo se estaba preparando todo, dando a entender que va”, explicó el arzobispo.

Durante el encuentro, Lozano le comentó algunos detalles de los lugares previstos para las actividades en el país, entre ellos el Monumento de los Españoles, donde se proyecta una misa multitudinaria y una vigilia con jóvenes; un sitio de la provincia de Córdoba, y la Basílica de Luján, vinculada a una de las principales expresiones de la religiosidad popular argentina.

“Él ya lo daba como por hecho”, sostuvo el prelado al referirse a la posibilidad de concretar la visita. No obstante, reconoció que la decisión final también dependerá de la evolución del estado de salud del Pontífice y de las indicaciones médicas posteriores a la cirugía.

“Hay que ver qué le dicen los médicos después de la cirugía. Por ahora, que yo sepa, no le han adelantado ninguna cosa”, precisó.

La preocupación por la salud de León XIV había generado incertidumbre en torno a la gira, que contempla varios países y una agenda exigente, con numerosos desplazamientos aéreos. Entre los factores que podrían incidir en la planificación también figuran las exigencias físicas de algunas etapas del recorrido.

Un encuentro centrado en la Iglesia y el diálogo

Lozano explicó que la audiencia no había sido solicitada específicamente para hablar del viaje papal. El arzobispo tenía previsto viajar a Roma para participar de un encuentro de la Federación Internacional de Acción Católica y aprovechó la ocasión para pedir una reunión con León XIV.

El prelado contó que conocía al entonces Robert Prevost desde 2023, cuando coincidieron en una asamblea del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), en Puerto Rico. Sin embargo, esta fue la primera vez que pudo reunirse con él desde que asumió como Papa.

Durante la conversación, Lozano le presentó aspectos del trabajo pastoral en la arquidiócesis de San Juan y le entregó ejemplares del documento final del sínodo realizado en esa jurisdicción eclesiástica.

También dialogaron sobre la importancia de promover el entendimiento en la sociedad. “Hablamos de la necesidad de acoger su mensaje respecto de desarmar las palabras, desarmar el lenguaje, promover el diálogo y la paz”, relató.

El arzobispo aseguró que le transmitió al Pontífice la expectativa que existe en la Argentina por su visita y la esperanza de que su mensaje contribuya a fortalecer la misión de la Iglesia.

En cambio, indicó que no hablaron sobre el mensaje que el presidente Javier Milei había publicado en redes sociales para desearle una pronta recuperación, ni sobre la preocupación del Gobierno por una eventual politización de la visita.

La audiencia concluyó con una frase que Lozano interpretó como una señal alentadora respecto de la continuidad de los planes. Al despedirse, después de agradecerle al Papa por el encuentro, el arzobispo recibió una respuesta breve: “Nos vemos pronto”.