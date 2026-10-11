Carlos Castillo brillo en Bolivia y trae un oro y dos bronces de Panamericano de ciclismo

El "Incancho" Carlos Castillo se destacó en el Campeonato Panamericano de ciclismo de ruta que se desarrolló en Tarija, Bolivia, donde consiguió tres medallas para la delegación argentina: una de oro en la contrarreloj individual y dos bronces, un en la prueba de pelotón y la otra en Criterium

El ciclista tuvo una actuación sobresaliente en la contrarreloj de 10 kilómetros, en la que registró el mejor tiempo y aventajó por un minuto al segundo competidor. De esta manera, se subió a lo más alto del podio y volvió a demostrar su nivel en una competencia internacional.

La segunda medalla llegó en la prueba de pelotón, "Se corrió un circuito de siete kilómetros por vuelta, con siete giros y un exigente tramo de un kilómetro con una pendiente del 9%.",dijo Castillo a MONTERIZOS

"La carrera estuvo marcada por las altas temperaturas, el viento y las subidas y bajadas del recorrido. Durante la competencia se produjeron varios ataques hasta que un grupo reducido quedó en condiciones de disputar los primeros puestos", sintetizó

Finalmente, el representante monterizo consiguió el tercer lugar y sumó una nueva medalla para Argentina, Tucumán y Monteros.

De campeón argentino a protagonista en el Panamericano

El ciclista llegó a Bolivia después de consagrarse campeón argentino de rural bike. En esa competencia nacional logró imponerse ante el campeón argentino de la especialidad, quien llevaba tres años consecutivos obteniendo el título.

Ese resultado le sirvió como preparación para afrontar el desafío internacional en Tarija, ciudad ubicada a unos 1.900 metros sobre el nivel del mar, una condición que, según explicó, también representa una dificultad adicional para los competidores.

El "Incancho" agradeció eternamente a su familia, a su mujer, sus hijos y a todos las personas que hacen posible que participe de estas pruebas internacionales.

Con una medalla dorada y dos bronces y el antecedente reciente de su consagración nacional en rural bike, el deportista de Monteros volvió a llevar el nombre de Tucumán a una competencia internacional, con resultados que enorgullecen al deporte local.