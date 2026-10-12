lunes 12 de octubre de 2026
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Monteros de la Patria

¡Arrancó el Monteros de la Patria!

12 Oct 2026

Será una semana de puras lluvias

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 13° de mínima y 18° de máxima.

El servicio Meteorológico Nacional informa que las jornadas permanecerán con cielo cubierto y lluvias. Además las marcas térmicas no superarán los 20°C.

Hoy en el departamento Monteros

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 13° de mínima y 18° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del este 8 km/h y la visibilidad es de 1.5 km.

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