Será una semana de puras lluvias

El servicio Meteorológico Nacional informa que las jornadas permanecerán con cielo cubierto y lluvias. Además las marcas térmicas no superarán los 20°C.

Hoy en el departamento Monteros

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 13° de mínima y 18° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del este 8 km/h y la visibilidad es de 1.5 km.