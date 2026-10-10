Piden la expulsión de un alumno de un colegio tucumano por difundir fotos íntimas manipuladas con IA

Alumnos del Colegio San Pablo Apóstol, ubicado en la localidad de San Pablo, realizaron una protesta pacífica para exigir la expulsión de un compañero acusado de manipular fotografías de sus compañeras con inteligencia artificial y difundirlas sin su consentimiento.

De acuerdo con los testimonios de estudiantes que participaron de la manifestación, las imágenes serían aproximadamente 270. La situación generó preocupación entre la comunidad educativa, mientras que las alumnas afectadas no estarían concurriendo a clases. Según sus compañeros, el adolescente señalado tampoco estaría asistiendo al establecimiento.

Un compañero habría encontrado las imágenes en el celular

Según el relato de uno de los estudiantes que participó de la protesta, el caso salió a la luz cuando un compañero encontró las imágenes en el teléfono del adolescente señalado. De acuerdo con ese testimonio, las fotografías habrían sido compartidas inicialmente a cambio de dinero entre alumnos y luego ofrecidas a personas ajenas al colegio a través de una página de OnlyFans.

Durante la manifestación también surgieron testimonios sobre presuntos antecedentes de comportamientos inapropiados. Un estudiante afirmó que algunas alumnas habrían advertido desde primer año a las autoridades sobre situaciones en las que el adolescente supuestamente las tocaba, golpeaba y filmaba por debajo del delantal.

El mismo alumno sostuvo que las estudiantes habían planteado lo ocurrido ante la dirección de estudios, pero que, según su versión, el joven respondía que no existían pruebas para responsabilizarlo.

Otra estudiante, cuya identidad se mantiene en reserva, mencionó un episodio anterior relacionado con un video que el acusado habría grabado a escondidas de una prima. Según su relato, la joven afectada atraviesa un cuadro de ansiedad y ataques de pánico.

Protesta y reclamos a las autoridades

La manifestación comenzó en la plaza ubicada frente al colegio. Los alumnos exhibieron carteles y luego intentaron dialogar con las autoridades de la institución.

En el establecimiento se encontraban Mercedes Rivero, representante del área de Educación del Arzobispado, y directivos del colegio. Tras un primer momento en el que no les permitieron ingresar, los estudiantes finalmente pudieron mantener una reunión.

Los manifestantes cuestionaron la respuesta institucional y aseguraron que les comunicaron que no podían expulsar al adolescente. Según su versión, entre las alternativas planteadas figuraba la posibilidad de que continuara sus estudios de manera remota.

Frente a esa opción, los alumnos señalaron que quienes actualmente no pueden asistir a clases son las estudiantes afectadas. Una de las compañeras expresó su preocupación por las consecuencias que la exposición de las imágenes podría tener sobre ellas a largo plazo.

Qué dijeron desde el colegio

Carlos Fernández, representante legal del establecimiento, indicó que los involucrados serían dos alumnos y señaló que la institución notificó a las autoridades correspondientes.

Según explicó, intervienen el Ministerio de Educación, el Arzobispado, el Servicio de Asistencia Social Escolar (SACE) y el Gabinete Pedagógico Interdisciplinario (GPI).

Fernández sostuvo que el colegio busca actuar con prudencia mientras trabajan los organismos competentes. También confirmó que el director mantuvo una reunión con los padres de los estudiantes, mientras que él se reunió con los alumnos.

Sin embargo, los adolescentes cuestionaron el desarrollo de ese encuentro. Una estudiante aseguró que, en un primer momento, los directivos no les permitieron expresarse y que varios compañeros debieron insistir para poder relatar lo ocurrido.

El reclamo central de los estudiantes es que se adopten medidas ante la gravedad de los hechos denunciados y que se garantice el acompañamiento y la protección de las alumnas afectadas.