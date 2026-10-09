Hoy vence el plazo para realizar reclamos en Progresar Obligatorio

El Equipo de Becas Progresar Tucumán recuerda a las y los estudiantes que hoy, 9 de octubre, finaliza el período de reclamos académicos correspondiente a la Segunda Convocatoria 2026 de Progresar Obligatorio.

La convocatoria está dirigida a estudiantes que cursan en escuelas secundarias comunes y en instituciones de la modalidad Jóvenes y Adultos, quienes aún tienen tiempo de revisar el estado de su solicitud y corregir información académica en caso de haber sido rechazados.

Esta es la última oportunidad para activar un reclamo y solicitar la revisión de la postulación antes del cierre del período establecido por el programa.

¿Quiénes deben realizar el reclamo?

Las y los estudiantes que, al ingresar a la plataforma Progresar, encuentren que su solicitud fue rechazada por motivos académicos o detecten errores en la información registrada.

Pasos para realizar el reclamo

Ingresar a la plataforma oficial de Becas Progresar con el usuario de Mi Argentina. Consultar el estado de la solicitud en la sección "Mis solicitudes". Identificar el motivo del rechazo. Completar el reclamo o corregir los datos académicos, en caso de corresponder.

Una vez activado el reclamo, la institución educativa deberá validar la información para que el trámite pueda ser evaluado.

Atención: una fecha para estudiantes y otra para instituciones

📌 Hasta hoy, 9 de octubre, los estudiantes pueden activar sus reclamos en la plataforma.

📌 Las instituciones educativas tendrán plazo hasta el 16 de octubre para realizar la certificación de los reclamos presentados.

No dejes pasar esta oportunidad

Desde Becas Progresar Tucumán se recomienda a las y los estudiantes ingresar hoy mismo a la plataforma para verificar su situación. La activación del reclamo es un paso indispensable para que la solicitud pueda ser reconsiderada y, posteriormente, validada por la institución educativa.

El acompañamiento de las escuelas y de los equipos institucionales resulta fundamental para garantizar el acceso de los estudiantes a este beneficio que promueve la permanencia y finalización de los estudios secundarios.

Hoy es el último día para realizar reclamos académicos de la Segunda Convocatoria 2026 de Progresar Obligatorio. Quienes todavía no completaron el trámite, aún están a tiempo de hacerlo.