Arranca el Monteros de la Patria: Christian Herrera y Los Tekis abren la primera noche del festival

Llegó el día. Monteros vuelve a vestirse de fiesta para vivir una nueva edición de su celebración más tradicional. Este viernes comienzan las noches del 61° Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folklore, con una primera jornada cargada de música, danza y talento tucumano.

Los principales nombres de la cartelera de esta noche son Christian Herrera y Los Tekis, dos propuestas que compartirán escenario con una larga lista de artistas y agrupaciones que le darán forma a la apertura festivalera.

La programación también incluye a la Banda de Música Municipal, Emiliano Abregú, Los Wayki, Instituto Guaipa, Rubén Cuarterón, Delegación Termas de Río Hondo, Araceli Sosa, Ely Martínez, Miguel Agüero, Carly Castro, Azul Gallia, Canto Nuestro, Nueva Trova, Sofi Salomón, Supay, Randeros, Facundo Aybar, Fabián Lizárraga, Alma Huayna, Lapachos, Puesta a Punto, Franco Ribet, El Chango Tobi, Raúl Rojas, Illay y Selena Orellana.

La danza también tendrá un lugar destacado con las presentaciones del Ballet Ibatín, Ballet Sonkoy Danza Infantil, Gran Ballet Monteros y Estudio Coreográfico Renacer, además del ganador de Pre Danza 2026.

A la grilla se sumarán los ganadores de Solista Vocal 2026 de San Miguel de Tucumán, Conjunto Vocal 2026 y Canción Inédita 2026.

Con una programación que reúne figuras reconocidas, artistas de la región y expresiones tradicionales, el festival dará inicio a tres noches en las que la música y las raíces folklóricas volverán a encontrarse con el público.

Monteros ya está de fiesta. Arrancan las noches festivaleras y el folklore vuelve a ser protagonista.