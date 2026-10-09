Recuperaron en el barrio Ibatín una moto robada en Monteros e identificaron al sospechoso

Una motocicleta que había sido robada en Monteros fue recuperada por efectivos policiales luego de una investigación que permitió identificar al presunto autor del hecho y localizar el vehículo oculto entre la maleza, en el barrio Ibatín.

El robo ocurrió el jueves 8 de octubre, alrededor de las 21.30. Según la denuncia presentada por Fany del Valle Silva, de 62 años, había dejado su Honda Wave blanca estacionada sobre la vereda mientras ingresaba a un comercio ubicado en la intersección de las calles Uruguay y Paraguay.

Al salir del local, pocos minutos después, descubrió que desconocidos le habían sustraído la motocicleta. La mujer se presentó en la Comisaría de Monteros y radicó la denuncia correspondiente.

A partir de ese momento, personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos inició las tareas investigativas, que incluyeron declaraciones testimoniales y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona.

De acuerdo con el informe policial, esas tareas permitieron identificar al sospechoso, señalado como “Poroto”, con domicilio en el barrio Ibatín.

Con esa información, los efectivos realizaron recorridos por las inmediaciones del domicilio mencionado. Durante una búsqueda a pie en un sector de pastizales, encontraron la motocicleta escondida entre la vegetación.

Tras verificar los números de dominio, motor y chasis, confirmaron que se trataba del rodado denunciado como robado.

Desde el lugar del hallazgo, los investigadores informaron a la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad e Integridad Física del Centro Judicial Monteros.

El procedimiento estuvo a cargo de los jefes de unidad, los oficiales principales Segundo Luis Almaraz y Luciana Celeste Zelaya.

La intervención fue coordinada por el comisario inspector Carlos Fabián Díaz y supervisada por el director general de Investigaciones, comisario general Miguel Ángel Carabajal, y el subdirector general, comisario mayor Ángel Eugenio Álvarez.