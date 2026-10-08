Dos tucumanos fueron detenidos en Miami por una presunta red de venta de drogas por WhatsApp

Dos jóvenes que serían oriundos de Tucumán fueron detenidos en Miami, Estados Unidos, acusados de integrar una presunta red dedicada a la comercialización de drogas mediante grupos privados de WhatsApp. Los arrestos se concretaron durante un operativo antinarcóticos denominado “Operación Pantera Rosa” (Operation Pink Panther), llevado adelante por la Policía de Miami Beach.

Los detenidos fueron identificados como César Suppa, de 30 años, y Matías Serrano, de 29. También fueron arrestados Santiago Luján, de 25 años, quien sería oriundo de Buenos Aires, y Jhon Ramírez, de 39.

Según la información difundida sobre el procedimiento, la investigación se extendió durante varios meses y estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Estratégicas de la Policía de Miami Beach.

Los investigadores habrían detectado que los sospechosos utilizaban grupos privados de WhatsApp para establecer contacto con potenciales compradores y coordinar las operaciones. Entre las sustancias que presuntamente ofrecían se encontraban cocaína, tusi o 2C-B, MDMA y marihuana.

La pesquisa encubierta permitió avanzar sobre el funcionamiento de la estructura investigada hasta llegar a los arrestos de los cuatro sospechosos.

Durante los procedimientos se secuestraron más de 70 libras de sustancias ilegales, equivalentes a unos 32 kilogramos, además de cerca de 50.000 dólares en efectivo y una camioneta BMW X5. Los investigadores sospechan que el dinero podría estar relacionado con la actividad ilícita bajo investigación.

En cuanto a la situación judicial, César Suppa sería quien enfrenta las acusaciones más graves, ya que habría sido señalado como el presunto líder de la organización. También trascendió que podría haber quedado a disposición de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), aunque ese dato requiere confirmación oficial.

Matías Serrano y los otros dos detenidos también permanecen vinculados a la investigación. Por el momento, no se difundieron precisiones oficiales suficientes para establecer con certeza el papel que habría desempeñado cada uno.

La causa continúa bajo investigación en Estados Unidos, mientras las autoridades buscan determinar el alcance de la presunta red y las responsabilidades individuales de los arrestados. Hasta que exista una resolución judicial, los involucrados conservan la presunción de inocencia.