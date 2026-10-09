Cómo estará el tiempo para la 3 noches del Monteros de la Patria

El Servicio Meteorológico Nacional informa que desde este viernes al domingo se registran lloviznas intensas en el territorio tucumano, en diferentes puntos de la provincia.

En Monteros, se registran lluvias intermitentes desde la jornada del miércoles, y para el fin de semana se registrarán probabilidades en un 40%. Además habrá disminución de la temperatura. Las condiciones mejorarán para el domingo.

Hoy en el departamento Monteros:

Monteros tendrá hoy 14° de mínima y 18° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 97%. El viento corre del sudoeste 8 km/h y la visibilidad es de 4 km.