El Oficial Gordillo regresó a la Normal de Monteros para celebrar 30 años de egresados: “La amistad es lo fundamental”

Hay lugares a los que el tiempo puede cambiarles las paredes, los patios y los pasillos, pero nunca consigue borrar lo que se vivió allí. Para Miguel Martín, la Escuela Normal de Monteros es uno de esos lugares.

Este miércoles 7 de octubre, el humorista tucumano, conocido en todo el país como el Oficial Gordillo, regresó a la institución para celebrar junto a sus compañeros los 30 años de egreso de la promoción 1996. La visita coincidió además con un nuevo aniversario de la Escuela Normal, que celebró sus 119 años.

Volver no fue solamente regresar a un edificio. Fue reencontrarse con una parte de su propia historia.

Martín llegó acompañado por sus recuerdos y por aquellos compañeros con quienes compartió una etapa que comenzó cuando tenía apenas 13 años. Y entre abrazos, anécdotas y palabras compartidas, volvió a encontrarse con amigos que, tres décadas después, siguen formando parte de su vida.

El propio Gordillo lo resumió en una charla con MONTERIZOS: “Lo que yo más recuerdo de la Escuela Normal y de Monteros es el sentido de pertenencia que tiene el monterizo con su querida ciudad”.

Y entonces comenzó a enumerar esas pequeñas grandes cosas que construyen la identidad de una ciudad: “En Monteros sos hincha de la Normal y la defendés a muerte, sos hincha de la Comercio y la defendés a muerte, sos del Club Social y lo defendés a muerte, sos de Ñuñorco y lo defendés a muerte”.

Para él, ese sentimiento quedó grabado desde aquellos años de adolescencia y es una de las características que más reconoce en los monterizos.

Pero hubo algo que apareció todavía con más fuerza en sus palabras: la amistad.

“Esos momentos vividos con amigos que yo arranqué a los 13 años en la Normal, pero changos como ustedes, como Maccio, que arrancaron a los 4, 5 años siendo amigos y hoy ya casi con 50 siguen siendo amigos”, recordó.

La historia del Oficial Gordillo también tiene una parte importante ligada a esa escuela. Durante su adolescencia comenzó allí a descubrir una faceta que con los años se convertiría en su profesión. En una entrevista, Martín recordó que una situación en una clase de Lengua terminó llevándolo a imitar a un profesor (El Prof. Moreira) y provocar las risas de todo el curso. A partir de entonces, ese docente lo incorporó a distintas actividades teatrales.

Uno de esos proyectos fue una obra sobre un museo de la música, en la que Martín interpretaba a un personaje que limpiaba las estatuas y las hacía cobrar vida al pasarles el plumero. La propuesta tuvo repercusión dentro de la Escuela Normal y posteriormente realizaron una gira.

Tres décadas después de aquel egreso, volvió al mismo lugar convertido en uno de los humoristas tucumanos más reconocidos, pero esta vez sin escenario ni personaje: simplemente Miguel Martín, reencontrándose con sus compañeros.

Y dejó una reflexión que quizás sea la mejor manera de resumir el espíritu de este reencuentro: “La amistad es lo fundamental, los momentos vividos y la amistad que perdura a través del tiempo”.

La Normal cumplió 119 años. Para Gordillo, además, fue la oportunidad de volver a cumplir 30 años de aquella despedida que, como ocurre con las historias verdaderamente importantes, nunca fue definitiva.