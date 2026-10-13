Luis Burgos Cruz se quedó con el primer puesto en su categoría en los 21K de La Gaceta

Luis Fernando Burgos Cruz tuvo una destacada actuación el domingo en los 21K de LG. El corredor monterizo se quedó con el primer puesto en su categoría y finalizó octavo en la clasificación general de la prueba de 21 kilómetros.

El resultado suma un nuevo logro para el atleta, que en 2025 se había consagrado ganador de la Trepada al Indio, otra de las competencias en las que dejó su marca.

Tras la carrera, Burgos Cruz agradeció a las personas que lo acompañaron y colaboraron en su preparación. En especial, destacó a su entrenador, Fernando Díaz Sánchez, y a Tomás Albarracín, quien lo ayuda con el trabajo en el gimnasio. "Me sentí muy bien, el clima ayudaba ya que estaba nublado y eso fue importante", dijo y agregó: "Aaron Quiroga es un monstruo y fue merecida su victoria en la competencia"

Con su triunfo en la categoría y el octavo lugar en la general, el atleta volvió dejar en alto la bandera del atletismo monterizo