Alberto Fernández volvió a cruzar a Cristina Kirchner: “Si le hubiera hecho caso, la Argentina habría estallado en mil pedazos”

Alberto Fernández volvió a referirse a las diferencias que mantuvo con Cristina Fernández de Kirchner durante su gestión y defendió su decisión de negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según sostuvo, seguir las propuestas de la entonces vicepresidenta y romper con el organismo podría haber desencadenado una crisis económica de mayores dimensiones.

“Si le hubiera hecho caso a lo que planteaba con el Fondo Monetario Internacional, tal vez hubiera estallado la economía y la Argentina en mil pedazos”, afirmó el exmandatario, al repasar uno de los principales puntos de conflicto dentro del Frente de Todos.

Fernández reconoció el peso político de Cristina Kirchner, pero remarcó que no compartía todas sus posiciones. “Cristina es una dirigente política muy importante. Era una vice con un peso muy importante, sin duda, pero se encontró con un Presidente que no compartía todas sus miradas”, señaló.

En esa línea, cuestionó las presiones que recibió para subordinar sus decisiones a las de la vicepresidenta. “El solo hecho de que te pidan que obedezcas a la vicepresidenta es que algo está mal”, expresó.

La defensa del acuerdo con el FMI

El expresidente sostuvo que la negociación con el organismo internacional fue necesaria para afrontar los vencimientos de deuda que debía pagar la Argentina. Según explicó, no alcanzar un entendimiento podría haber dejado al país en default con el Fondo y sin acceso al sistema financiero internacional.

“Si no hubiéramos hecho el acuerdo con el Fondo, quizás hubiera volado todo por los aires”, afirmó, aunque aclaró que se trataba de una hipótesis sobre lo que podría haber ocurrido.

Para respaldar su postura, mencionó un vencimiento de 19.000 millones de dólares y planteó las consecuencias que, a su entender, habría tenido la imposibilidad de afrontar ese compromiso.

También recordó las críticas que recibía desde el kirchnerismo por no seguir las posiciones de Cristina Kirchner. “Lo decían públicamente: ‘No le hace caso a Cristina’, ‘no la escuchó a Cristina’, ‘no le hizo caso a Cristina’”, enumeró.

El legado de Néstor Kirchner y la deuda

Fernández también respondió a los cuestionamientos que recibió por el acuerdo con el FMI, que algunos sectores del kirchnerismo consideraban contrario al legado económico de Néstor Kirchner.

“Me decían: ‘Estás borrando lo que hizo Néstor’”, recordó. Sin embargo, sostuvo que el expresidente había comprendido el impacto que la deuda con el organismo podía tener sobre la economía y la autonomía de las decisiones del Estado.

“Néstor no dejó de pagarle al Fondo: le pagó hasta el último centavo y le dijo: ‘No te quiero ver más’”, afirmó Fernández al recordar la cancelación de los compromisos con el FMI realizada en 2006. Según su relato, aquella operación implicó utilizar 9.800 millones de dólares de las reservas internacionales.

El exmandatario también se refirió a la situación que encontró al asumir la Presidencia, en diciembre de 2019. En ese contexto, aseguró que el Banco Central tenía 11.000 millones de dólares y que la deuda ascendía a 44.000 millones.

La renuncia de Máximo Kirchner que profundizó la interna

Las diferencias por la negociación con el FMI también quedaron expuestas en enero de 2022, cuando Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, tras el entendimiento alcanzado por el Gobierno con el organismo.

En una carta pública, el hijo de Cristina Kirchner explicó que su decisión respondía a su desacuerdo con la estrategia adoptada y con los resultados de la negociación.

“Esta decisión nace de no compartir la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI”, escribió entonces, al señalar que el proceso había sido llevado adelante por el gabinete económico y el equipo negociador que contaba con la confianza del presidente.

La salida de Máximo Kirchner profundizó las tensiones entre el sector alineado con la vicepresidenta y el entorno presidencial, en medio de las diferencias sobre la política económica y la relación con el Fondo Monetario Internacional.

Años después de aquella negociación, Fernández volvió a defender su decisión y a cuestionar las alternativas que, según su interpretación, proponía Cristina Kirchner para enfrentar la deuda.