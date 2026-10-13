Más de 50.000 personas vibraron con el Monteros de la Patria durante el fin de semana

Monteros volvió a vivir una de sus grandes celebraciones culturales con el cierre de la 61.ª edición del Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore. Durante tres noches, el Gimnasio Municipal recibió a miles de personas que llegaron para disfrutar de la música, la danza y las tradiciones que forman parte de la identidad monteriza.

La edición 2026 contó con una destacada grilla artística integrada por Abel Pintos, El Chaqueño Palavecino, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Destino San Javier, Christian Herrera, Néstor Garnica y Mario Álvarez Quiroga, entre otros artistas locales y regionales que hicieron de cada jornada una verdadera fiesta popular.

La convocatoria fue uno de los puntos más destacados. Durante las dos primeras noches asistieron aproximadamente 30.000 personas: unas 12.000 el viernes y 20.000 el sábado. A esa cifra se sumaron alrededor de 20.000 espectadores durante la tercera jornada, pese a la lluvia que acompañó buena parte de la noche.

El sábado, El Chaqueño Palavecino hizo bailar y cantar a un Gimnasio Municipal colmado, con un público que acompañó cada una de sus canciones. En la última noche, Abel Pintos se presentó en el escenario Antonio Acosta y ofreció un espectáculo cargado de emoción, con canciones que atraviesan generaciones.

El festival también tuvo un importante movimiento turístico. Llegaron visitantes desde Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, además de público proveniente de distintos puntos de Tucumán. La presencia de turistas de diferentes provincias volvió a poner en valor el impacto cultural y turístico que genera el Monteros de la Patria para la ciudad y la región.

El intendente Francisco “Panchito” Serra destacó el significado de la convocatoria y la identidad del festival. “El Monteros de la Patria es parte de nuestra identidad. Son 61 años de historia, de música, de artistas y de familias que se encuentran para celebrar lo que somos. Queremos seguir fortaleciendo esta tradición y haciendo que Monteros sea cada vez más protagonista de la cultura de nuestra provincia”, expresó.

La edición también reconoció a nuevos referentes de la escena folclórica. Achakí obtuvo el Premio Consagración, mientras que Randeros fue elegido Revelación. El grupo, integrado por músicos del departamento Monteros, continúa consolidando su camino artístico y ganando reconocimiento.

Con más de seis décadas de historia, el Monteros de la Patria sigue siendo un punto de encuentro entre generaciones y una referencia para quienes buscan conocer y disfrutar del folclore del norte argentino. El festival contribuye a mantener viva la tradición, brindar un escenario a los artistas locales y regionales y fortalecer a Monteros como destino cultural y turístico.

Una vez más, Monteros cantó, bailó y se encontró alrededor de su cultura. La 61.ª edición dejó una nueva historia para recordar y reafirmó la vigencia de una celebración que mantiene intacta su esencia: el folclore vivo, su gente y las tradiciones que cada año convocan al público en el Gimnasio Municipal.