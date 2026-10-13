Allanaron una vivienda en Monteros y secuestraron la ropa que habría utilizado el acusado de robar una moto

Una investigación por el robo de una motocicleta en Monteros derivó en un allanamiento en el barrio Ibatín, donde efectivos de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el sospechoso.

De acuerdo con el informe policial, la causa se inició tras la sustracción de una motocicleta en la intersección de las calles Paraguay y Uruguay. A partir de las tareas investigativas, el equipo interviniente logró localizar el vehículo e identificar al presunto autor del hecho.

La motocicleta recuperada es una Honda Wave de color blanco, dominio A119NWR, que había sido secuestrada el 8 de octubre de 2026.

Con las medidas judiciales correspondientes, el domingo 11 de octubre se realizó un allanamiento en un domicilio ubicado en pasaje San Miguel, en el barrio Ibatín de Monteros. El procedimiento tuvo resultado positivo y permitió secuestrar vestimenta vinculada a la investigación.

El operativo estuvo de los jefes de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Oeste, los oficiales principales Segundo Luis Almaraz y Luciana Celeste Zelaya. Las medidas fueron coordinadas por el comisario inspector Carlos Fabián Díaz y supervisadas por los directores de la Dirección General de Investigaciones, comisario general Miguel Ángel Carabajal y comisario mayor Ángel Eugenio Álvarez.