"Tucumán es una de las principales plazas de espectáculos del país"

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, donde realizó un balance del movimiento turístico registrado durante el último fin de semana largo y destacó el trabajo conjunto entre el Estado provincial, los municipios y el sector privado para posicionar a Tucumán como uno de los principales destinos del país para la realización de espectáculos y actividades culturales.

Durante su exposición, el mandatario puso en valor la planificación y las decisiones adoptadas para potenciar la actividad turística, generar movimiento económico en el interior y fortalecer una industria que beneficia a hoteles, restaurantes, comerciantes, artesanos y prestadores de servicios.

“Desde el primer momento, desde que asumimos en 2023, hemos venido trabajando codo a codo para fortalecer esta actividad y esta industria sin chimenea que es el turismo en la provincia de Tucumán”, expresó Jaldo, al agradecer el acompañamiento de los representantes del sector privado y de las autoridades del Ente Tucumán Turismo.

En ese marco, participaron representantes de la Federación Económica de Tucumán y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto a autoridades del organismo provincial de turismo, funcionarios del Poder Ejecutivo y el legislador Francisco Serra, vinculado a la actividad parlamentaria en materia turística.

Festivales que movilizaron al interior

Jaldo destacó el éxito de los principales festivales realizados durante el fin de semana largo y reconoció el esfuerzo de los gobiernos locales para sostener propuestas culturales que atraen tanto a los tucumanos como a visitantes de otras provincias.

Entre los acontecimientos más relevantes, mencionó el Festival Nacional de la Caña de Azúcar, realizado en Aguilares, y felicitó a la intendenta Jimena Mansilla por el trabajo y la organización del evento.

También resaltó la convocatoria del festival de Monteros, que registró una importante concurrencia, y reconoció la labor del intendente Francisco Serra (h), así como el compromiso de los equipos municipales para garantizar el desarrollo de las actividades.

En el norte provincial, el gobernador puso de relieve el Festival Nacional e Internacional del Caballo, en Trancas, y felicitó al intendente Antonio Moreno y a su equipo por sostener una propuesta de relevancia cultural y turística.