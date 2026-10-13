Secuestran cuatro kilos de marihuana en un control fronterizo en la ruta nacional 157

En el marco del Operativo Lapacho, el fin de semana el personal del Puesto Fronterizo Los Mistoles detuvo la marcha de un camión que circulaba por la Ruta Nacional 157, a la altura del kilómetro 1128, proveniente de Orán, Salta, con destino a Córdoba.

Al inspeccionar las encomiendas, los uniformados hallaron 13 paquetes con un total de cuatro kilos de marihuana que iban a ser ingresados al mercado ilegal de estupefacientes en la docta

De lo sucedido tomó intervención el Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán, que dispuso dar intervención a la Dirección de Drogas Peligrosas (Didrop) de Juan Bautista Alberdi para el secuestro de la sustancia.