Tras una persecución interceptaron dos camionetas y secuestraron cerca de una tonelada de hojas de coca

El comisario principal Luis Godoy, coordinador de Zona Norte de la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales, informó este lunes que, cerca de las 14, efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales N.º 6 Capital realizaban tareas preventivas en la intersección de avenida Benjamín Aráoz y calle Mario Bravo, cuando observaron tres camionetas que circulaban encolumnadas y cargadas con bultos.

“Ante esta situación, el patrullero se acerca a las mismas para realizar un control de rutina. En esas circunstancias, el primer vehículo, que era conducido por una femenina, intenta darse a la fuga, logrando el personal interceptarla y ponerla bajo custodia. Las otras camionetas realizan una maniobra brusca y emprenden la huida del lugar, iniciándose de esta manera una persecución”, relató.

El comisario explicó que la persecución continuó por el puente Lucas Córdoba y la ciudad de Banda del Río Salí, hasta que uno de los vehículos fue interceptado en la ruta Provincial 302, frente al barrio Aeropuerto, donde su conductor fue reducido. En tanto, el tercer vehículo logró darse a la fuga.

“Se inspeccionan los vehículos, conjuntamente con el personal de la DIDROP, y se logra determinar que ambas camionetas llevaban una carga de 500 kilos de hojas de coca compactada cada una, haciendo un total de aproximadamente una tonelada de hojas de coca ingresadas de manera ilegal en la provincia”, indicó.

Asimismo, señaló que se puso en conocimiento al Juzgado Federal, que dispuso el secuestro de ambos vehículos y de la totalidad de la carga, además de solicitar las planillas de antecedentes de la mujer y el hombre involucrados.

Por otra parte, el comisario comentó que el conductor que protagonizó la persecución también quedó a disposición de la Unidad Fiscal Criminal, que lo imputó por atentado y resistencia a la autoridad.

Al finalizar, Godoy precisó que los dos vehículos y sus respectivas cargas quedaron secuestrados por infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), a disposición de la Dirección General de Aduanas, y que, según las primeras averiguaciones, la carga provenía de Salta y tenía como destino San Miguel de Tucumán.