Becas Progresar: finalizó la etapa de reclamos estudiantiles y avanza la institucional, hasta el 16 de octubre

La Coordinación Jurisdiccional de Becas Progresar Tucumán informó que concluyó el período destinado a que los estudiantes inscriptos en la Segunda Convocatoria de Progresar Obligatorio activen sus reclamos académicos a través de la plataforma oficial.

A partir de esta instancia, el proceso continúa exclusivamente en las instituciones educativas, que deberán verificar y certicar la información de los estudiantes que realizaron el reclamo. El plazo para completar esta etapa se extenderá hasta el 16 de octubre.

Desde el programa recordaron que los postulantes que figuraban con certificación negativa o pendiente también estuvieron habilitados para presentar reclamos, motivo por el cual las escuelas deben revisar las certificaciones pendientes y validar los datos correspondientes dentro de los plazos establecidos.

Asimismo, desde Progresar Tucumán se informó que, a partir de la presente etapa de reclamos, se implementará un sistema de seguimiento y control sobre el cumplimiento de las certificaciones académicas. En este sentido, se labrarán actas por incumplimiento a aquellas instituciones que dejen estudiantes en estado pendiente en cualquiera de las etapas de certificación académica previstas por el programa.

La medida busca fortalecer la responsabilidad institucional en los procesos de certificación y garantizar que ningún estudiante vea afectada su evaluación por la falta de intervención de su establecimiento educativo.

Las autoridades solicitaron a equipos directivos, secretarías y referentes institucionales realizar las verificaciones correspondientes con la mayor celeridad posible, a fin de asegurar que todos los estudiantes cuenten con igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia dentro del programa.

"La certificación académica es una responsabilidad compartida y una herramienta clave para garantizar el derecho de los estudiantes a acceder a las becas educativas", remarcaron desde la coordinación provincial.