Avanza la repavimentación y reconstrucción de la ruta 307

La Ruta Provincial 307 continúa avanzando en su intervención integral de repavimentación y reconstrucción en el tramo comprendido entre El Infiernillo y Ampimpa, en camino de montaña. La obra abarca 25 kilómetros y busca recuperar las condiciones de circulación, mejorar la seguridad vial y prolongar la vida útil de uno de los corredores estratégicos para la conectividad y el desarrollo productivo y turístico de Tucumán.

Los trabajos se enmarcan en el plan de recuperación de la red vial impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo y ejecutado por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, conducido por Marcelo Nazur, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), bajo la administración de Pablo Díaz.

La intervención contempla la rectificación de curvas y sectores críticos, la uniformización de la calzada, con una nueva carpeta de concreto asfáltico en caliente de 5 centímetros de espesor, y la construcción y pavimentación de banquinas de 1,50 metros. También se realizarán mejoras en el drenaje mediante cunetas de hormigón armado, muros de suelo reforzado y la reconstrucción y ampliación de alcantarillas.

El proyecto incorpora, además, nuevas defensas metálicas y señalización horizontal y vertical, junto con obras destinadas a mejorar el comportamiento hidráulico de la ruta. Entre ellas se encuentran dos nuevas alcantarillas y la construcción de puentes de 20 metros de longitud sobre el arroyo El Calabozo y la quebrada Los Cardones, este último con dos vanos.

Asimismo, el proyecto incluye dos variantes en la intersección con la Ruta Nacional 38, en Acheral, con el objetivo de mejorar las condiciones de conexión y circulación en ese sector.

Al respecto, el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Ing. Marcelo Nazur, destacó: “Seguimos mejorando esta vía clave en la provincia, que conecta comunidades y acompaña el crecimiento de los Valles Calchaquíes. Por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo seguimos invirtiendo en nuestra red vial para brindar mayor seguridad, mejorar la conectividad y fortalecer el desarrollo productivo y turístico de la provincia”.

La Ruta Provincial 307 cumple un papel estratégico al vincular las rutas nacionales 38 y 40, conectando los Valles Calchaquíes con distintos puntos de Tucumán y con las provincias de Catamarca y Salta. Por este corredor circulan vecinos, productores, transportistas y turistas, lo que convierte a su recuperación en una intervención clave para la integración territorial.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa fortaleciendo la infraestructura vial mediante obras que buscan mejorar la transitabilidad, reducir riesgos y garantizar mejores condiciones de circulación en los principales corredores de Tucumán.