Brindarán una charla sobre prevención y detección temprana del cáncer de mama para adultos mayores en Monteros

En el marco de las actividades del Mes Rosa, destinadas a promover la concientización sobre el cáncer de mama, se realizará en Monteros una jornada informativa dirigida especialmente a personas mayores.

La propuesta consistirá en una Charla Informativa y de Concientización sobre la Prevención y Detección Temprana del Cáncer de Mama, que estará a cargo de la doctora Sandra Córdoba, especialista en Tocoginecología.

La actividad se llevará a cabo el jueves 15 de octubre a las 8:00 horas en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Máxima, ubicado en calle Ayacucho 898.

Durante el encuentro se abordarán temas vinculados a la prevención, los controles periódicos, los factores de riesgo y la importancia de la detección temprana, considerada una de las herramientas más eficaces para mejorar el pronóstico y el tratamiento de la enfermedad.

La iniciativa está destinada a adultos mayores y forma parte de las acciones impulsadas durante octubre para fortalecer la promoción de la salud y fomentar el acceso a la información sobre una de las patologías de mayor incidencia en la población femenina.