El Vaticano confirmó que el papa León XIV tiene un tumor maligno en el pulmón

Según el comunicado de la Santa Sede, la intervención se desarrolló según lo previsto. El examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico que se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios.

El nódulo pulmonar había sido detectado durante un chequeo de rutina. De acuerdo con lo informado previamente, se encontraba en un estado inicial y bien localizado. Tras la operación, se había previsto un período de recuperación hospitalaria de aproximadamente siete días.

León XIV, de 71 años, fue internado en el Hospital Universitario Agostino Gemelli, en Roma, donde quedó bajo atención médica. La Sala de Prensa del Vaticano había anunciado que la cirugía estaría a cargo del equipo de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora.

El pontífice llegó al centro médico durante la jornada y saludó sonriente a los fieles, periodistas y curiosos que lo aguardaban en la entrada. Su llegada fue acompañada por aplausos.

La intervención estuvo a cargo de un equipo de siete personas encabezado por Margaritora. También participaron el médico personal del Papa, Luigi Carbone, y el enfermero Massimiliano Strappetti, quien continúa vinculado a la atención sanitaria del Vaticano.

A raíz de la internación, fueron suspendidas las audiencias papales hasta el martes 20 de octubre, según lo informado en el comunicado. La evolución posterior a la cirugía será determinante para establecer los próximos pasos de su recuperación.

La hospitalización se produce pocas semanas antes del viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar entre el 6 y el 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú. El cardenal japonés Isao Kikuchi, jefe de Cáritas Internationalis, había señalado que el Papa quería someterse a la intervención cuanto antes para poder concretar esa visita.

Por el momento, la información oficial confirma la extirpación del lóbulo inferior del pulmón derecho y el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar. La evolución médica del pontífice y los detalles posteriores de su recuperación serán claves para conocer cómo continuará su agenda.