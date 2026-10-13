La DPA sostiene un amplio operativo de obras hídricas en distintos puntos de Tucumán

La Dirección Provincial del Agua (DPA) mantiene un amplio despliegue territorial en el marco del Plan Hídrico, que se desarrolla en coordinación con el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público. El programa contempla intervenciones por administración y obras ejecutadas mediante maquinaria contratada.

El objetivo es avanzar sobre sectores críticos antes del próximo período estival, con tareas de limpieza, adecuación y perfilado de cauces, protección de márgenes, encauzamiento y retiro de sedimentos, ramas y residuos.

El director de la DPA, Marcelo Cancellieri, explicó que el organismo sostiene una presencia permanente en diferentes zonas de la provincia y destacó el trabajo articulado con el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público.

“La Dirección Provincial del Agua está trabajando en forma permanente en el Plan Hídrico que confeccionamos junto con el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público. Estamos llevándolo adelante con obras por administración, es decir, con maquinaria y personal técnico propio, cubriendo gran parte de la provincia, para destacar en la zona de Gran San Miguel, canal Cainzo, canal Sur, canal Norte y el río Salí. En la comuna de La Madrid tenemos presencia permanente, en donde estamos con maquinaria en la zona”.

Trabajos con recursos propios

Entre las obras que la DPA ejecuta por administración se encuentra la intervención del canal Caínzo, donde se construyen cuencos amortiguadores y se realizan protecciones de márgenes con gaviones y colchonetas en los sectores de los puentes de avenida Perón y calle Monteagudo, en Yerba Buena. Ambos frentes se encuentran en ejecución.

En el Canal Sur se realizan tareas de limpieza y adecuación permanente desde avenida Alem hacia el sur, mientras que en el sector Parque Guillermina–avenida Roca se trabaja en el retiro de suelo, sedimentos y residuos mediante maquinaria propia y camiones, en convenio con la empresa MAP. Ambos trabajos se encuentran en ejecución.

En el Canal Norte, a la altura del puente de calle Castro Barros, se completó la limpieza del fondo del cauce y el retiro de sedimentos y residuos sólidos urbanos. También finalizaron las tareas de limpieza y nivelación del arroyo Nueva Esperanza, a la altura del puente ferroviario del barrio Calpini, en Tafí Viejo.

En el río Salí, la DPA trabaja en Los Gómez, departamento Leales, donde ejecuta la limpieza y adecuación del antiguo brazo del cauce. La intervención se realiza con retroexcavadora sobre orugas y topadora D6 y se encuentra en ejecución.

También avanzan trabajos en el río Chirimayo, en Concepción, con la protección de la barranca sobre la margen derecha mediante espigones de gaviones. La intervención se localiza en el sector de la curva previa al puente de calle San Martín.

En el sur provincial, la DPA interviene en los canales de El Polear y Los Córdoba, en Río Chico, y en los sectores de Escaba y La Calera, en Juan Bautista Alberdi. En ambos casos se ejecutan tareas de limpieza y los trabajos permanecen en ejecución.

En la comuna de La Madrid, departamento Graneros, se realizan trabajos sobre el río Marapa, con perfilado de la margen izquierda aguas abajo del puente de la Ruta Nacional 157 y taponamiento de sectores críticos.

En Villa Medina, entre las rutas 329 y 331, se completó el retiro de sedimentos, ramas y basura acumulados bajo el puente sobre el río Medina. La intervención comenzó en octubre de 2026.

La planificación también contempla nuevos frentes. En el barrio 10 de Agosto, de Tafí Viejo, está previsto excavar y perfilar un canal de drenaje de 500 metros que permitirá desaguar la obra de desagües del sector. La intervención se encuentra próxima a iniciar.

En calle Marco Avellaneda, también en Tafí Viejo, se ejecuta la limpieza y perfilado de un canal de drenaje de 300 metros. En San José de La Cocha, la DPA trabaja en la readecuación del drenaje de una alcantarilla sobre la Ruta Nacional 38, con asesoramiento técnico y dirección de los trabajos junto con el Ministerio del Interior.

Maquinaria contratada para ampliar los frentes

La estrategia provincial también contempla la contratación de maquinaria para ampliar la capacidad operativa y alcanzar sectores que no pueden ser cubiertos únicamente con recursos propios.

Sobre esta modalidad, Cancellieri explicó que la medida permite atender una mayor cantidad de puntos críticos bajo supervisión técnica de la repartición.

Uno de los principales frentes se encuentra en la quebrada de Lules, sobre la Ruta Provincial 321, donde se ejecuta el encauce del río para proteger la margen derecha de la ruta y el camino hacia La Quebrada. La intervención se encuentra en ejecución y contempla 200 horas de retroexcavadora y 200 horas de topadora.

En Famaillá, sobre el arroyo Maravilla, se completó la limpieza y el perfilado de un tramo de 1.500 metros en la zona del barrio Nueva Baviera. La obra finalizó a fines de septiembre de 2026.

En Colalao del Valle, El Bañado, se terminó el reencauce de un kilómetro del río Santa María para alejar el cauce de la margen izquierda y reducir el riesgo de anegamientos sobre la Ruta Nacional 40. La intervención concluyó a mediados de septiembre de 2026.

También se ejecutan trabajos en el río Marapa, en Paso La Tala, con reencauce aguas arriba y aguas abajo del nuevo puente de la Dirección Provincial de Vialidad. El frente se encuentra en ejecución.

Intervenciones sobre el río Salí y el Marapa

En Los Gómez, Leales, la DPA ejecuta la apertura del antiguo brazo del río Salí para favorecer el desvío del agua y alejar el cauce de la población. El trabajo combina maquinaria contratada con equipos propios de la repartición y permanece en ejecución.

En el municipio de Alderetes se realiza el encauce del río Salí entre los puentes Ingeniero Barros y Lucas Córdoba. En la Banda del Río Salí, el trabajo continúa aguas abajo del puente Lucas Córdoba hasta la altura del barrio Soldado Tucumano.

Sobre el río Marapa, la comuna de La Madrid cuenta con un frente destinado al ensanche del cauce entre el puente de la Ruta Nacional 157 y el puente del ferrocarril, con retiro de suelo embancado. La obra se encuentra en ejecución.

Además, en Trejo Sur–Niogasta, en los departamentos Monteagudo y Simoca, se proyectan trabajos de reencauce del río Chico, alteo en el río Medina y retiro de suelo embancado bajo el puente de la Ruta Nacional 157. Este frente permanece a la espera del inicio, mientras se tramitan los expedientes correspondientes.

En este esquema, las obras por contrato representan un total de 1.370 horas de maquinaria consignadas, a las que se suman 500 viajes de camiones previstos para las tareas del Canal Sur.

Coordinación para anticiparse al período estival

Cancellieri señaló que la planificación prioriza los sectores que requieren intervenciones antes de la temporada de lluvias y planteó como objetivo completar los principales frentes en los próximos meses.

“Para destacar también las obras contratadas en la quebrada de Lules, en donde se cortó el camino de la ruta 321. Estamos trabajando en el río Salí, en distintos sectores, en distintos tramos del río, por ejemplo, en la altura de Alderetes, en la altura de la Banda del Río Salí, a la altura de Los Gómez, eso es en Leales”.

El funcionario también detalló que se analizan nuevas intervenciones en sectores urbanos que requieren protección de márgenes, entre ellos el barrio Las Piedritas, en San Miguel de Tucumán.

“Estamos tratando de cubrir con todos los frentes, haciendo gestiones para ver si podemos hacer unos trabajos en la zona del barrio Las Piedritas, que es San Miguel de Tucumán, para trabajar con maquinaria y tratar de hacer alguna protección de margen”.

La planificación establece un horizonte de entre un mes y medio y dos meses para avanzar con la terminación de los principales frentes, sujeto a las condiciones climáticas. El propósito es completar trabajos antes del próximo período estival.

“Queremos que en el próximo mes y medio o 2 meses podamos tener estos frentes con su terminación. Ese es el anhelo. Esperemos que el clima nos acompañe y podamos cumplir al menos estos trabajos paliativos para el próximo período estival”.

Finalmente, Cancellieri destacó la importancia de la coordinación entre los organismos provinciales para sostener las acciones y atender las necesidades de cada sector.

El despliegue de la DPA permite sostener la presencia de personal técnico y maquinaria en zonas consideradas críticas, con intervenciones que abarcan el Gran San Miguel, el este, sur y oeste provincial.