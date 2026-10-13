martes 13 de octubre de 2026
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13 Oct 2026

No olvides el paraguas y abrigo para este martes 13

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 13° de mínima y 16° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las jornadas permanecerán con cielo cubierto, bajas temperaturas y lluvias hasta el viernes. Las condiciones podrían mejorar para el sábado y domingo.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 13° de mínima y 16° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del este 13 km/h y la visibilidad es de 2.5 km.

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