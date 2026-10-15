Ruta 307: corte preventivo por hielo y nieve en la calzada

La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán informó este jueves la implementación de un corte preventivo de tránsito sobre la Ruta Provincial 307 debido a las condiciones climáticas adversas registradas en los Valles Calchaquíes.

Según el reporte oficial, el tramo comprendido entre Tafí del Valle y Amaicha del Valle presenta caída de nieve, temperatura de 1°C, neblina densa y baja visibilidad, especialmente entre los kilómetros 75 y 86.

Tras un monitoreo realizado por personal de Vialidad, se constató además la formación de hielo sobre la calzada, situación que provoca una importante disminución de la adherencia y aumenta el riesgo para quienes transitan por la zona.

Ante este panorama, las autoridades dispusieron un corte preventivo a partir de las 8:00 horas, que se extenderá desde Tafí del Valle (km 62) hasta Amaicha del Valle (km 115).

Asimismo, se informó que a las 12:00 horas se realizará una nueva evaluación del estado de la ruta para determinar si las condiciones permiten rehabilitar la circulación o mantener la restricción.

Las autoridades recomiendan a conductores y viajeros evitar desplazamientos por el sector afectado hasta nuevo aviso y mantenerse informados a través de los canales oficiales.