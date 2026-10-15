Famaillá: una mujer resultó herida tras un choque entre un colectivo y un automóvil sobre Ruta 38

El siniestro se registró alrededor de las 10:30 horas en la intersección de la Ruta Nacional 38 y el acceso al barrio Virgen de Itatí, por causas que son materia de investigación.

Según las primeras informaciones, el colectivo de pasajeros circulaba en sentido sur-norte cuando impactó con la parte delantera, con un automóvil de color blanco, en su parte trasera. Como consecuencia de la colisión, una mujer que viajaba en uno de los primeros asientos de la unidad cayó al piso debido a la violencia del impacto.

Tras el accidente, intervino personal del Sistema de Emergencias 107, que brindó asistencia a la pasajera herida y procedió a su evaluación médica.