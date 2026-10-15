Las condiciones climáticas son determinantes en la búsqueda de Raúl Alfredo Moyano en el cerro Ñuñorco

Las fuerzas de seguridad retomaron este jueves el operativo de búsqueda de Raúl Alfredo Moyano, el hombre de 59 años desaparecido desde el lunes tras salir a caminar por el cerro Ñuñorco, en la zona de El Mollar.

Según informó el comisario Carlos Díaz, jefe de la Comisaría de El Mollar, los equipos de rescate continúan trabajando en el área, aunque advirtió que las condiciones climáticas serán determinantes para la continuidad del operativo durante las próximas horas.

En las tareas participan dotaciones de Bomberos de Monteros, El Mollar, Concepción y Tafí del Valle, junto a efectivos de la Policía de Tucumán pertenecientes a la Regional Oeste, quienes realizan rastrillajes en distintos sectores del cerro.

La búsqueda se encuentra condicionada por la presencia de bajas temperaturas, niebla, lluvias y hielo en zonas de altura, factores que dificultan el desplazamiento de los equipos y reducen la visibilidad en la montaña.

Los hechos previos

Raúl Alfredo Moyano es tucumano, aunque reside desde hace años en la provincia de Neuquén. Había llegado a Tucumán para visitar a familiares y realizar actividades recreativas cuando el lunes al mediodía salió a caminar por el cerro Ñuñorco sin que posteriormente se volviera a tener contacto con él.

Familiares y allegados mantienen el pedido de colaboración a la comunidad. Cualquier información que pueda contribuir a la búsqueda puede ser comunicada a los teléfonos 3865-502248 y 3865-676111.