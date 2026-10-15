Jaldo ratificó su respaldo al financiamiento universitario y a la Ley de Discapacidad

El gobernador, Osvaldo Jaldo, fijó posición ante la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación prevista para este jueves a las 14, en la que los legisladores debatirán distintos proyectos vinculados con la propiedad privada, la discapacidad, el financiamiento universitario y la situación económica de las familias endeudadas, entre otros temas.

En ese marco, el mandatario se refirió a las negociaciones entre los bloques para definir el temario de la jornada y señaló: “Yo también tengo la misma expectativa que todo el mundo. Hoy todos los bloques están conversando. Hoy se sigue acordando un temario”.

Jaldo destacó el tratamiento de iniciativas vinculadas con la regulación de la venta de tierras a extranjeros y sostuvo: “Creo que todos los argentinos nos oponemos a que las tierras argentinas puedan ser vendidas sin límite a personas de otros países”. En ese sentido, distinguió entre las inversiones que llegan al país y la adquisición de tierras con otros fines.

“A los que vengan a invertir hay que ponerles alfombra roja. Ahora, los que vienen a llevarse pedazos de nuestra tierra, no hay dudas que no hay duda que permitirles”, expresó.

En relación con la Ley de Discapacidad, el Gobernador recordó que la norma se encuentra vigente y reclamó que el Gobierno nacional cumpla con sus disposiciones para garantizar la asistencia correspondiente. También consideró necesario que las personas con discapacidad reciban atención y acompañamiento adecuados.

Sobre el financiamiento universitario, indicó que el tema ya obtuvo tratamiento legislativo y que actualmente se encuentra judicializado. “Ya las universidades por ley tienen el financiamiento, ya tanto en Diputados hemos votado el financiamiento universitario, en Senadores hemos votado el financiamiento universitario, y esto ya está en el Poder Judicial”, afirmó.

El mandatario señaló que los reclamos vinculados con la educación y la discapacidad forman parte de la agenda institucional y pidió que el debate parlamentario priorice las necesidades de la población. “Por eso, en estos momentos, los diferentes bloques están intentando acordar un temario que sea positivo para la gente, y son temas que hay que despolitizarlos totalmente. No hay que permitir que nadie quiera sacar ventaja de estos temas que son tan sensibles, como es que nuestros jóvenes puedan estudiar. Con la educación pública y la salud pública. Que quienes tienen una discapacidad puedan ser atendidos y hay una ley vigente”.

Respaldo a la marcha federal universitaria

En la jornada de la quinta Marcha Federal Universitaria, Jaldo expresó su apoyo al reclamo por el financiamiento de las casas de altos estudios y destacó la importancia de garantizar el acceso a la educación pública, sin distinciones económicas ni geográficas.

“Yo creo que es importante que los estudiantes, como lo hicieron toda la vida, lucharon por los derechos de los estudiantes para que tengamos una educación pública a la altura de las circunstancias, y que todos los argentinos, sin distinción de situaciones económicas, sin distinción de lugares donde vivan, tengan un acceso a las universidades”, sostuvo.

El Gobernador remarcó que el presupuesto universitario debe permitir el pago de salarios docentes, la asistencia de los estudiantes y el acceso a los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas. En ese contexto, mencionó la inversión provincial destinada al boleto educativo.

“En ese sentido, provincia de Tucumán, estamos haciendo una inversión muy importante, en los boletos universitarios donde estamos aportando casi 4000 millones de pesos mensualmente, para que no solo los universitarios, sino también los secundarios, los primarios, puedan concurrir tranquilamente a sus establecimientos educativos sin pagar un peso de transporte”, afirmó.

Jaldo sostuvo que corresponde al Gobierno nacional aplicar la ley y distribuir los recursos previstos entre las universidades del país.

Asimismo, ratificó que la Provincia mantendrá su postura en el debate presupuestario nacional y vinculó ese posicionamiento con el cumplimiento de las leyes vigentes: “hemos votado por la por el financiamiento de las universidades. Es más, yo he sido muy claro, no vamos a aprobar el Presupuesto de la Nación si no incluye el presupuesto para los discapacitados, que lo fija la ley. Tampoco vamos a votar si no fija o no incluye la ley del financiamiento de las universidades. En esto hemos sido muy claros y muy contundentes”, concluyó.