La zafra 2026 continúa y le hace frente a las lluvias

La zafra se vio condicionada por las condiciones climáticas registradas durante la segunda semana de octubre, que afectaron el normal desarrollo de la cosecha y molienda en la región. En Tucumán, actualmente ocho ingenios: Florida, Aguilares, Cruz Alta, Concepción, Famaillá, La Providencia, Marapa y Santa Rosa se encuentran moliendo con normalidad, mientras que el resto estan con paradas temporales y esperan retomar sus actividades en los próximos días.

Desde los ingenios señalaron que, ante la interrupción de la molienda, se aprovecha el tiempo para realizar tareas de reparación, mantenimiento y acondicionamiento de equipos industriales, con el objetivo de optimizar el funcionamiento de las plantas cuando las condiciones permitan retomar las operaciones.

Avance de zafra Tucumán

Según los datos productivos informados de los 14 ingenios al Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán, la zafra en Tucumán con 163 días presenta un avance del 76%, respecto a lo estimado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), de 19.650.000 de toneladas de caña de azúcar.

Hasta el 15 de octubre, los 14 ingenios han molido 14.994.299 toneladas de caña bruta.

En cuanto a la producción de azúcar físico, se registró un total de 1.169.704 toneladas. En este valor se incluyen la suma de los diferentes tipos de azúcares cristalizados que se producen en los ingenios:

- azúcar blanco común tipo A (774.973 toneladas)

- azúcar crudo (231.377 toneladas),

- azúcar orgánico (39.424 toneladas),

-azúcar refinado (123.930 toneladas).

La campaña de producción de alcohol avanza con 9 destilerías activas. Hasta la fecha, se han elaborado 239.409.911 litros de alcohol hidratado y 149.999.737 litros de alcohol anhidro / deshidratado (bioetanol), que se utilizan para la mezcla con naftas.

Avance de zafra - Salta y Jujuy

En conjunto, la zafra de Salta y Jujuy lleva 156 días desde su inicio y de acuerdo con los datos informados al IPAAT, los 5 ingenios llevan moliendo 6.335.348 toneladas de caña bruta, lo que representa un avance de zafra del 84% con respecto a las estimaciones de materia prima disponible informadas por entidades que representan a los ingenios de dichas provincias.

En cuanto la producción de azúcar físico, se produjeron un total de 376.269 toneladas.

La campaña de producción alcohol avanza con 5 destilerías activas. Hasta la fecha, se han elaborado 153.773.597 litros de alcohol hidratado y 112.298.743 litros de alcohol deshidratado – anhidro (bioetanol), que se utilizan para la mezcla con naftas.

Datos productivos Argentina

Con los datos consolidados de Tucumán, Salta y Jujuy, la zafra argentina registra hasta la fecha un total de 21.329.647 toneladas caña molida bruta, una producción 1.545.973 toneladas de azúcar físico, 393.183.508 litros de alcohol hidratado y 262.298.480 de alcohol anhidro