Fin de semana pasado por agua: el SMN anticipa lluvias en Tucumán hasta el domingo

El fin de semana llegará con tiempo inestable en Tucumán, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las lluvias estarán presentes desde este viernes y podrían extenderse durante buena parte del sábado, mientras que las condiciones comenzarían a mejorar el domingo.

Para este viernes 16 de octubre se espera una madrugada mayormente nublada, con una temperatura mínima de 11 grados. Durante la mañana podrían registrarse lloviznas, con una temperatura cercana a los 14 grados.

Hacia la tarde se prevén lluvias aisladas, con una máxima de 21 grados y una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Durante la noche continuarían las condiciones inestables, con lluvias aisladas y una temperatura de alrededor de 15 grados.

El sábado 17 se mantendría el tiempo lluvioso. El SMN anticipa lluvias aisladas durante la madrugada, la mañana, la tarde y la noche, por lo que las precipitaciones podrían acompañar durante toda la jornada.

Para el domingo 18, en tanto, el pronóstico todavía contempla lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana. Sin embargo, hacia la tarde y la noche se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, una señal de posible mejora en las condiciones meteorológicas.

De esta manera, quienes tengan actividades al aire libre durante el fin de semana deberán tener en cuenta la posibilidad de lluvias, especialmente el viernes y el sábado.