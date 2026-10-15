El riesgo país supera los 640 puntos y crece la presión sobre los bonos argentinos

El riesgo país volvió a superar este jueves los 640 puntos básicos, con un salto del 4,7% respecto del cierre anterior. La suba se produjo en una jornada marcada por las bajas de los bonos argentinos en dólares y un desempeño dispar de las acciones locales que cotizan en Wall Street.

El indicador elaborado por JP Morgan mide la sobretasa que debe afrontar un país para financiarse en los mercados internacionales respecto de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Un nivel más elevado refleja un mayor costo potencial de financiamiento.

En los primeros 15 días de octubre, el riesgo país acumuló un incremento de 33 puntos, equivalente al 5,4%. En lo que va de 2026, la suba alcanza los 69 puntos básicos, un avance del 12,1%.

En el mercado internacional, los bonos argentinos en dólares retrocedían un 1,3% en promedio. Entre las acciones argentinas que cotizan en Nueva York, las principales bajas correspondían a YPF, con un descenso del 2,1%; Tenaris, con una caída del 1,8%; y Edenor, que perdía un 1,1%.

En contraste, Globant avanzaba un 7,5% e Irsa registraba una suba del 2,2%. En el mercado local, el índice S&P Merval retrocedía un 0,9% medido en pesos y un 1,5% en dólares.

Por su parte, el dólar oficial operaba sin cambios y se vendía a $1.535 en las pantallas del Banco Nación.

En medio de este escenario financiero, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, manifestó su confianza en que la Argentina pague anticipadamente la deuda que mantiene con el organismo, cuyo vencimiento original está previsto para 2034.

“Serán como Grecia, pagarán por adelantado”, afirmó Georgieva durante una charla en la que presentó a Grecia y a la Argentina como casos de éxito. “Aprendieron la lección y pusieron la casa en orden”, sostuvo.