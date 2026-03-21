Dos motociclistas terminaron en una acequia tras un choque en El Cercado



Un accidente vial en Ruta 325, en El Cercado, dejó dos heridos tras la colisión entre un Peugeot 307 y una motocicletas.

Un siniestro vial se registró este jueves por la noche en la Ruta Provincial 325, a la altura del kilómetro 3. El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 y dejó como saldo dos personas heridas que debieron ser trasladadas a l Hospital Regional "Gral. Lamadrid" de Monteros.

Los primeros infórmese indican que involucró a un automóvil Peugeot conducido por Álvaro Maximiliano Núñez, de 38 años, domiciliado en León Rouges, circulaba en sentido oeste a este. De acuerdo a su testimonio, al intentar realizar una maniobra de giro fue impactado por una motocicleta.

El otro vehículo involucrado fue una motocicleta Honda CB 125 cc, conducida por Iván Núñez, de 26 años, quien viajaba acompañado por otra persona. Tras la colisión, ambos ocupantes del rodado menor resultaron heridos.

Personal del servicio de emergencias 107 acudió rápidamente al lugar y trasladó a los motociclistas al Hospital Regional Lamadrid para su evaluación y atención médica. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajaron equipos de Defensa Civil, efectivos policiales y personal sanitario, quienes realizaron las tareas correspondientes para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito en la zona.

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