Ya está disponible el subsidio del 100% en el servicio eléctrico para zonas afectadas

La medida fue dispuesta por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo en el marco de la emergencia climática que afectó a distintos puntos de la provincia.

El Gobierno de Tucumán, a través del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales (ERSEPT), informó que ya se encuentra en plena vigencia el subsidio del 100% en el servicio eléctrico destinado a familias damnificadas por las recientes inundaciones ocurridas en marzo.

La medida fue dispuesta por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo y ejecutada junto al Ministerio del Interior, a cargo de Darío Monteros, y el titular del ERSEPT, José Ascárate, en el marco de la emergencia climática que afectó a distintos puntos de la provincia.

Desde el organismo destacaron que el beneficio es de carácter excepcional y transitorio, y cubrirá el total del costo del servicio eléctrico durante tres bimestres. Además, aclararon que la aplicación será automática, sin necesidad de realizar trámites, y alcanzará a las facturas cuyos vencimientos operen a partir de abril de 2026.

En ese sentido, se precisó que no se efectuarán cortes del servicio ni se cobrarán las próximas boletas de luz comprendidas en esta medida, con el objetivo de llevar tranquilidad a las familias afectadas.

El subsidio no incluirá las tarifas correspondientes al alumbrado público (T3), las cuales quedan excluidas del beneficio.

Las zonas alcanzadas fueron definidas a partir de relevamientos oficiales e incluyen a vecinos de Aguilares, en los barrios Santa Rosa y Santa Bárbara, así como a las localidades de La Madrid, Santa Ana, Villa Belgrano y El Timbó (Las Salinas).

Asimismo, se instruyó a la empresa distribuidora EDET S.A. a implementar de manera inmediata la bonificación en las facturas, garantizando que el descuento se refleje de forma directa para los usuarios beneficiados.

Con esta medida, el Gobierno provincial busca asegurar el acceso continuo a un servicio esencial y acompañar a las comunidades afectadas durante el proceso de recuperación.