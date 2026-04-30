Tragedia en la Ruta 38: Un conocido productor murio en un accidente



Accidente fatal en la Ruta 38 en Tucumán: un automovilista murió tras chocar contra un camión en Aguilares. Investigan las causas del siniestro.

Un trágico accidente vial se registró en las últimas horas sobre la antigua traza de la Ruta Nacional 38, en el tramo que une Aguilares con Río Chico, donde un hombre perdió la vida tras colisionar con un camión.

De acuerdo a la información preliminar, el impacto se produjo en una zona de curva, donde por causas que aún son materia de investigación, el automóvil y el vehículo de gran porte chocaron de manera violenta. Como consecuencia, el conductor del rodado menor falleció en el acto debido a la gravedad de las heridas sufridas.

La víctima fue identificada como Miguel Leguizamón domiciliado en Villa Belgrano, lo que generó conmoción en la comunidad local, ya que era un reconocido productor cañero.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y servicios de emergencia, quienes llevaron adelante las tareas de asistencia y resguardo de la zona, además de iniciar las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

El hecho vuelve a poner en agenda la problemática de la seguridad vial en rutas de la provincia, especialmente en sectores donde las condiciones del trazado pueden representar un riesgo adicional para los conductores.