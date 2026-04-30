Jaldo entregó maquinaria en Tafí del Valle con una inversión de más de $349 millones

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó en Tafí del Valle el acto de entrega de equipamiento vial y vehículos destinados a fortalecer el parque automotor municipal y optimizar los servicios para la comunidad.

La incorporación incluye una excavadora retro oruga y una camioneta 0 km, con una inversión total de $349.108.657. Estas unidades permitirán mejorar tareas de mantenimiento, obras públicas y acciones preventivas ante contingencias climáticas, especialmente en una zona de geografía compleja como los Valles Calchaquíes.

“Hemos comprado uno de los equipos más importantes en su tipología y lo trajimos para dejarlo definitivamente al servicio del municipio de Tafí del Valle”, afirmó el Gobernador.

En ese sentido, subrayó que la maquinaria no solo beneficiará a la ciudad, sino también a localidades cercanas. “Este equipo también va a colaborar con comunas vecinas como El Mollar, Amaicha del Valle y Colalao del Valle, cuando la población lo necesite”, remarcó.

Respecto a la camioneta 0 km, Jaldo explicó su rol en el ámbito social: “Se pone a disposición para la acción social. Ojalá no haya que usarla, pero es fundamental que esté presente para brindar respuestas cuando se la necesite”.

El Gobernador resaltó además el impacto de las inversiones en los Valles Calchaquíes: “Hoy Tafí del Valle sigue creciendo, con más infraestructura como el alumbrado público que inauguramos recientemente, aunque sabemos que aún falta mucho por hacer”.

En su mensaje, también hizo hincapié en la presencia activa del Gobierno provincial en todo el territorio: “Estamos recorriendo cada rincón de Tucumán y nunca llegamos con las manos vacías; siempre llevamos soluciones concretas en obras, salud, educación y seguridad”.

Finalmente, Jaldo valoró los avances en materia de seguridad en la provincia y en particular en Tafí del Valle: “Hoy Tucumán está entre las provincias que más han reducido el delito y los homicidios, y eso se logra con inversión, planificación y presencia del Estado”

El Primer Mandatario estuvo compañado por el ministro de Interior, Darío Monteros; el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Hugo Cabral; el intendente de Tafí del Valle, Francisco Caliva; el intendente de Famaillá, Enrique Orellana; la ntendenta de Lules, Marta Albarracín; la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla; el intendente de Alberdi, Bruno Romano; el intendente de Monteros, Francisco Serra; el intendente de Simoca, Elvio Salazar; el secretario de Grandes Comunas; Marcelo Santillan; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Tafí del Valle, Gustavo Yapura; el delegado comunal de Santa Ana, Hernán Romano y el delegado comunal de Villa Quinteros, Gustavo Marcial.

El acto también contó con la participación de representantes de comunidades originarias y vecinos.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros, destacó la conducción del gobermador Jaldo y el trabajo articulado con los municipios. “Hay un equipo que responde y un gobernador que, con recursos propios y una gestión ordenada, sigue acompañando el crecimiento del interior”, afirmó.

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; expresó que "hoy acompañamos al gobernador Jaldo y al intendente Caliva, equipando a este gran municipio de Tucumán”,

En ese sentido, remarcó la presencia del Estado en todo el territorio provincial: “Esto es una muestra de que nuestro gobernador Osvaldo Jaldo viene a fortalecer la obra pública y a garantizar un Estado presente en toda la provincia”.

Además, destacó el avance de obras viales estratégicas: “Hay que destacar la Ruta Provincial 307 y la Ruta 347, que conecta la Ruta 40 con la ciudad sagrada de Quilmes, donde se están ejecutando obras importantes”.

A su turno, el intendente Francisco Caliva celebró la concreción de este avance, gracias a la gestion del mandatario provincial para el municipio: “Esto era un sueño desde hace años y hoy es una realidad gracias al trabajo conjunto. Estas herramientas nos permitirán mejorar los servicios y las obras para nuestros vecinos”, sostuvo.