Ñuñorco recibe a La Providencia: formación confirmada y precios para el partido en Monteros



Ñuñorco se prepara para una nueva presentación como local y ya confirmó el equipo titular para enfrentar a La Providencia, en un partido que se disputará esta noche desde las 21 en el estadio Jorge Abel Marteu de Monteros.

El conjunto monterizo saldrá a la cancha con: Medina; Romero; Albastray, Campos; Sosa; Zuda, Medina, Naranjo, González; Rodriguez y López.

Además, el cuerpo técnico definió la nómina de suplentes: Aquiles, Jiménez, Burgos, Ortiz, Alconate, Naranjo W. y Ovejero, quienes estarán disponibles como variantes para el desarrollo del encuentro.

En cuanto a las entradas, la dirigencia informó los siguientes valores: General $10.000, Socios $7.000, Jubilados y menores $7.000, y Platea $15.000.

El partido genera expectativa en Monteros, donde Ñuñorco buscará hacerse fuerte en casa tras las dos derrotas y volver a sumar en el torneo, ante un rival que promete ser exigente.