jueves 30 de abril de 2026
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30 Abr 2026

Ñuñorco recibe a La Providencia: formación confirmada y precios para el partido en Monteros

El equipo monterizo ya tiene definidos los once titulares para el duelo de esta noche en el Jorge Abel Marteu. El encuentro se jugará desde las 21.


Ñuñorco se prepara para una nueva presentación como local y ya confirmó el equipo titular para enfrentar a La Providencia, en un partido que se disputará esta noche desde las 21 en el estadio Jorge Abel Marteu de Monteros.

El conjunto monterizo saldrá a la cancha con: Medina; Romero; Albastray, Campos; Sosa; Zuda, Medina, Naranjo, González; Rodriguez y López.

Además, el cuerpo técnico definió la nómina de suplentes: Aquiles, Jiménez, Burgos, Ortiz, Alconate, Naranjo W. y Ovejero, quienes estarán disponibles como variantes para el desarrollo del encuentro.

En cuanto a las entradas, la dirigencia informó los siguientes valores: General $10.000, Socios $7.000, Jubilados y menores $7.000, y Platea $15.000.

El partido genera expectativa en Monteros, donde Ñuñorco buscará hacerse fuerte en casa tras las dos derrotas y volver a sumar en el torneo, ante un rival que promete ser exigente.

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